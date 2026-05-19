Tìm thấy hóa thạch loài khủng long mới ở Thái Lan, nặng gần 30 tấn

Các chuyên gia xác định một loài khủng long mới nhờ hóa thạch khổng lồ tìm thấy ở Thái Lan. Loài này sống cách đây khoảng 120 triệu năm, có thể nặng gần 30 tấn.

Tâm Anh (TH)

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports, các chuyên gia cho hay đã phát hiện loài khủng long mới và được đặt tên là Nagatitan chaiyaphumensis. Đây một loài khủng long ăn thực vật cổ dài (sauropod) được xem là lớn nhất từng được phát hiện tại Thái Lan và Đông Nam Á.

Trong đó, từ "Nagatitan" được ghép từ "Naga" - một loài rắn thần trong tín ngưỡng Thái Lan và "Titan" - những vị thần khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp, nhằm phản ánh vóc dáng đồ sộ của loài khủng long mới phát hiện.

Về từ "chaiyaphumensis", Cục Tài nguyên khoáng sản Thái Lan cho hay nhóm nghiên cứu đã tìm thấy hóa thạch tại hệ tầng Khok Kruat, Chaiyaphum, phía Đông Bắc nước này. Một cư dân địa phương đã phát hiện ra hóa thạch lần đầu tiên vào năm 2016 bên cạnh cái ao đang cạn dần.

Đến nay, Nagatitan chaiyaphumensis là loài khủng long thứ 14 được chính thức đặt tên tại Thái Lan. Loài khủng long này sống cách đây tới 120 triệu năm khi khu vực này còn bán khô hạn. Nhóm nghiên cứu xác định đây là loài mới sau khi phân tích hơn 20 mảnh hóa thạch, bao gồm một xương chi trước bên phải gần như hoàn chỉnh dài 178 cm, cùng xương sườn và xương đùi dài hơn 2m. Từ đó, họ ước tính khủng long Nagatitan chaiyaphumensis có chiều dài khoảng 27 - 30m và nặng hơn 26 tấn.

Các nhà nghiên cứu cho hay để thích nghi với kích thước khổng lồ khi sống trên cạn, các loài khủng long chân thằn lằn giống như Nagatitan chaiyaphumensis đã phát triển các khoang rỗng trong xương nhằm giảm trọng lượng và có nhiều đặc điểm giải phẫu đặc biệt khác giúp chúng trở thành những động vật sống trên cạn lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất.

Loài khủng long mới phát hiện Nagatitan chaiyaphumensis sống ở khu vực ngày nay là Thái Lan cách đây khoảng 120 triệu đến 100 triệu năm. Ảnh: Patchanop Boonsai.

Thitiwoot Sethapanichsakul, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học College London (UCL) và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết, nhóm chuyên gia gọi Nagatitan chaiyaphumensis là "titan cuối cùng" của Thái Lan vì hóa thạch của sinh vật khổng lồ được tìm thấy trong tầng đá chứa khủng long trẻ nhất tại nước này.

Trong kỷ Phấn trắng (từ 145 triệu đến 66 triệu năm trước), vùng Đông Bắc Thái Lan có khí hậu bán khô hạn và loài Nagatitan chaiyaphumensis đã sử dụng thân dài và diện tích bề mặt cơ thể lớn của mình để tản nhiệt và làm mát. Địa điểm tìm thấy hóa thạch có thể là một phần của hệ thống sông ngòi vào khoảng 120 triệu năm trước nên Nagatitan chaiyaphumensis có thể đã sống cùng môi trường với cá sấu, cá và các loài thằn lằn bay.

Phát hiện mới không chỉ bổ sung thêm một loài khủng long vào trong danh sách các loài đã biết mà còn cung cấp thông tin quan trọng về môi trường, địa lý cổ đại và hệ sinh thái thời tiền sử.

Bộ xương 190 triệu tuổi hé lộ loài khủng long mới dài tới 10m

Bộ xương 190 triệu tuổi được phát hiện tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Các chuyên gia xác định đây là loài khủng long mới, có danh pháp là Xiangyunloong fengming.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Royal Society Open Science, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Tiến sĩ Ya-Ming Wang từ Bảo tàng Địa chất Trung Quốc thông báo về việc phát hiện về một loài khủng long mới, được đặt danh pháp là Xiangyunloong fengming.

Đây là một loài hoàn toàn mới thuộc một chi cũng hoàn toàn mới trong thế giới khủng long là Xiangyunloong (có nghĩa "Rồng Tường Vân"). Tên gọi này được đặt theo địa điểm nơi bộ xương được khai quật là huyện Tường Vân, thuộc châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Sau hơn 4 thập kỷ, hóa thạch hộp sọ quái vật hơn 200 triệu tuổi được giải mã

Cách đây 44 năm, hộp sọ hóa thạch dài 22 cm được phát hiện ở New Mexico (Mỹ). Các chuyên gia mới xác định quái vật này sống cách đây 201 triệu năm.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Papers in Palaeontology, các chuyên gia cho hay đã xác định được một loài mới sống vào kỷ Tam Điệp nhờ hộp sọ hóa thạch. Loài mới được đặt tên là Ptychotherates bucculentus.

Theo các nhà nghiên cứu, hộp sọ hóa thạch được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1982 ở một mỏ đá tại New Mexico (Mỹ). Nhóm chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Carnegie đã tìm thấy nó. Hơn 30 năm sau, nhà địa sinh học Sterling Nesbitt tình cờ tìm thấy hộp sọ hóa thạch trong một ngăn kéo và mang đến Đại học Bách khoa Virginia (Virginia Tech) để nghiên cứu sâu hơn.

Tìm ra danh tính loài cá sấu kỷ Tam Điệp sau gần 80 năm 'xếp xó' tầng hầm

Sau gần 80 năm nằm trong tầng hầm bảo tàng, các chuyên gia xác định được loài cá sấu mới sống ở kỷ Tam Điệp. Loài này săn mồi trên cạn chứ không phải dưới nước.

Theo một nghiên cứu mới, vào kỷ Tam Điệp khoảng 205 triệu năm trước, một loài họ hàng mới được xác định của cá sấu hiện đại đã rình, săn mồi ở trên cạn. Giống như những họ hàng cá sấu cổ đại khác, loài mới được xác định chưa từng mạo hiểm xuống nước. Chúng săn bắt con mồi trên cạn tương tự như cách của cáo hoặc chó rừng hiện đại.

"Đây hẳn là một loài săn mồi đáng sợ, với hóa thạch cho thấy nó có khả năng tung ra cú cắn mạnh mẽ", nhóm nghiên cứu cho hay.

