Tổng thống Nga Putin nói gì trước thềm chuyến thăm Trung Quốc?

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm Trung Quốc trong ngày 19 và 20/5.

Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu được ghi hình trước chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh, Trung Quốc, theo RT.

Trong thông điệp, Tổng thống Putin cho biết ông rất vui mừng khi được đến thăm Bắc Kinh một lần nữa theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Nga Putin nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình là "người bạn tốt lâu năm" của ông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin/AP.

"Các chuyến thăm lẫn nhau thường xuyên và các cuộc đàm phán cấp cao giữa Nga và Trung Quốc là một phần quan trọng và không thể thiếu trong nỗ lực chung của chúng ta nhằm thúc đẩy toàn diện các mối quan hệ giữa hai nước", ông Putin nhấn mạnh.

AP đưa tin, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế giữa hai nước, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện giữa Nga và Trung Quốc.

Theo Tổng thống Putin, Hiệp ước này đã đặt nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ chiến lược thực chất và quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

"Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đã đạt đến mức độ chưa từng có", Tổng thống Putin nói, nhấn mạnh sự tin tưởng lẫn nhau, hợp tác và hỗ trợ trong các vấn đề ảnh hưởng đến những gì ông gọi là lợi ích cốt lõi của cả hai quốc gia.

Tổng thống Putin cho biết thêm, Nga và Trung Quốc đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng và trao đổi nhân đạo, đồng thời nói thêm rằng những vấn đề này sẽ định hình chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán sắp tới tại Bắc Kinh.

“Tôi đánh giá cao cam kết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về hợp tác lâu dài với Nga. Tôi tin chắc rằng mối quan hệ nồng ấm và hữu nghị giữa hai nước sẽ cho phép chúng ta vạch ra những kế hoạch mạnh mẽ nhất cho tương lai và hiện thực hóa chúng”, Tổng thống Putin nói.

Cố vấn Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết Tổng thống Putin sẽ đi cùng một phái đoàn cấp cao gồm các quan chức cấp cao, bộ trưởng và người đứng đầu các công ty lớn của Nga trong chuyến thăm Trung Quốc lần này. Khoảng 40 văn kiện song phương dự kiến ​​sẽ được ký kết trong chuyến thăm, bao gồm một tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

