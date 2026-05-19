Nga và Ấn Độ đàm phán hợp tác phát triển tiêm kích Su-57 nội địa

Chương trình hợp tác mới dự kiến chuyển giao công nghệ sâu, giúp Ấn Độ tự chủ sản xuất tiêm kích tàng hình thế hệ 5.

Nguyễn Cúc

Nga vừa hé lộ kế hoạch phát triển biến thể tiêm kích tàng hình Su-57 được tùy biến riêng cho Ấn Độ, động thái được đánh giá có thể mở lại chương trình tiêm kích thế hệ 5 FGFA từng bị New Delhi đình chỉ vào năm 2018.

Theo Military Watch Magazine, phiên bản Su-57 mới sẽ được thiết kế dựa trên yêu cầu riêng của Không quân Ấn Độ, bao gồm khả năng tích hợp radar, hệ thống điện tử hàng không và vũ khí nội địa do New Delhi phát triển.

Ấn Độ muốn một tiêm kích “mang bản sắc riêng”

Trước đây, Ấn Độ từng hợp tác với Nga trong dự án FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) - chương trình hợp tác giữa Nga và Ấn Độ nhằm phát triển tiêm kích thế hệ 5 dựa trên nền tảng chiến đấu cơ Sukhoi Su-57. Tuy nhiên, chương trình đã đổ vỡ năm 2018 do New Delhi không hài lòng về khả năng tàng hình, hệ thống cảm biến cũng như việc Nga chưa chấp nhận phát triển biến thể hai chỗ ngồi theo yêu cầu của Ấn Độ.

article-6a0ae3afd6f012-90269499.png
Tiêm kích hai chỗ ngồi Su-30MKI của Không quân Ấn Độ

Hiện nay, bối cảnh an ninh khu vực thay đổi nhanh chóng đang khiến New Delhi phải xem xét lại nhu cầu sở hữu tiêm kích thế hệ 5. Trung Quốc đã triển khai số lượng lớn J-20, trong khi Pakistan cũng thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng không quân.

Nguồn tin từ Nga cho biết biến thể Su-57 dành cho Ấn Độ có thể được tích hợp radar AESA nội địa Virupaksha, các hệ thống tác chiến điện tử do Ấn Độ phát triển cùng phần mềm trí tuệ nhân tạo phục vụ tác chiến.

Một điểm đặc biệt khác là Nga được cho là sẵn sàng chuyển giao sâu công nghệ, bao gồm cả mã nguồn điều khiển của máy bay - điều hiếm thấy với các chương trình xuất khẩu tiêm kích hiện đại.

Có thể sản xuất ngay tại Ấn Độ

Tập đoàn HAL của Ấn Độ xác nhận khoảng 50% cơ sở hạ tầng hiện có dành cho dây chuyền Su-30MKI có thể được tận dụng để sản xuất Su-57 trong nước. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư và rút ngắn thời gian triển khai.

article-6a0ae3d5d93dd5-31912290.jpg
Tiêm kích Su-57 hai chỗ ngồi

Một số nguồn tin cho rằng New Delhi đang cân nhắc phương án nhập khẩu khẩn cấp khoảng 40 chiếc Su-57 sản xuất tại Nga trước khi tiến tới lắp ráp nội địa quy mô lớn. Mô hình này tương tự chương trình Su-30MKI trước đây - vốn đã giúp Ấn Độ xây dựng năng lực sản xuất chiến đấu cơ đáng kể.

Ngoài ra, Nga cũng đang phát triển phiên bản nâng cấp Su-57M1 với động cơ AL-51F-1 mới, hệ thống radar cải tiến và khả năng tàng hình tốt hơn. Giới quan sát cho rằng đây có thể là nền tảng cho biến thể “Su-57 Ấn Độ” trong tương lai.

Cơ hội mới cho hợp tác quốc phòng Nga - Ấn

Nếu đạt được thỏa thuận cuối cùng, đây sẽ là một trong những chương trình hợp tác quốc phòng lớn nhất giữa Nga và Ấn Độ trong nhiều thập kỷ tới.

Trong bối cảnh Mỹ và phương Tây thường hạn chế chuyển giao công nghệ quốc phòng nhạy cảm, đề xuất “mở” của Moscow được đánh giá là rất hấp dẫn với New Delhi, nhất là khi Ấn Độ đang theo đuổi chiến lược “Make in India” nhằm tự chủ công nghiệp quốc phòng.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng quyết định cuối cùng của Ấn Độ sẽ còn phụ thuộc vào tiến độ phát triển chương trình tiêm kích nội địa AMCA cũng như hiệu quả thực chiến thực tế của Su-57 trong những năm tới.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/russia-su57-customised-indian
