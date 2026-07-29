Số hóa toàn diện công tác quản lý bữa ăn học đường từ năm học 2026-2027

Bước vào năm học 2026-2027, ngành giáo dục và y tế Thủ đô chứng kiến một bước ngoặt công nghệ mạnh mẽ khi UBND thành phố Hà Nội chính thức đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm (ATTP) học đường mang tên HanoiCheck.

Nền tảng số này được triển khai đồng bộ tại 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú trên toàn địa bàn, hướng tới mục tiêu tối thượng là số hóa toàn diện công tác quản lý, minh bạch hóa từng bữa ăn và bảo đảm an toàn thực phẩm ở mức tối đa cho học sinh. Sự ra đời của HanoiCheck, được công bố chính thức tại hội nghị do Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà chủ trì, là lời giải bài bản cho bài toán quản lý bữa ăn học đường vốn còn nhiều mảng cắt rời rạc và thiếu sự đồng bộ trong suốt thời gian qua.

Hà Nội sắp triển khai nền tảng số theo dõi bữa ăn bán trú của học sinh/Nguồn vietnam.vn

Thực tế hiện nay, Hà Nội đang sở hữu một mạng lưới giáo dục quy mô lớn với 3.621 cơ sở, trong đó có tới 3.202 trường tổ chức mô hình bán trú để phục vụ nhu cầu học tập và sinh hoạt của hơn 1,18 triệu học sinh. Dù đạt số lượng ấn tượng, công tác quản lý bữa ăn trước đây vẫn vấp phải không ít rào cản do điều kiện cơ sở vật chất giữa các trường, các khu vực ngoại thành và nội thành chưa đồng đều. Các tiêu chí lựa chọn hay quy trình giám sát đơn vị cung cấp suất ăn còn thiếu sự thống nhất, trong khi việc ứng dụng công nghệ lại mang tính cục bộ, phân tán và thiếu hẳn một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung để các cơ quan ban ngành cùng theo dõi.

Nhằm khắc phục triệt để những bất cập này, ba cơ quan đầu não gồm Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Y tế đã bắt tay xây dựng nền tảng HanoiCheck. Hệ thống này sở hữu 5 hợp phần cốt lõi tạo thành một chu trình khép kín: từ hồ sơ dinh dưỡng điện tử, quản lý thông tin đơn vị cung cấp, kiểm soát an toàn thực phẩm kết hợp hệ thống camera AI giám sát trực tiếp tại bếp ăn, ứng dụng tương tác dành riêng cho phụ huynh, cho đến bảng điều khiển thông minh phục vụ trực tiếp cho công tác điều hành của lãnh đạo thành phố. Việc chuyển đổi từ hồ sơ giấy truyền thống sang môi trường số hóa không chỉ tinh gọn thủ tục hành chính mà còn hiện thực hóa nguyên tắc quản lý "một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm".

Trong chuỗi vận hành của HanoiCheck, vai trò và trách nhiệm của từng đơn vị được phân định rõ ràng nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp. Sở Khoa học và Công nghệ đóng vai trò là "xương sống" kỹ thuật khi chịu trách nhiệm duy trì hệ thống, cấp phát tài khoản và xử lý các sự cố công nghệ. Trong khi đó, Sở Y tế đảm nhận nhiệm vụ chuẩn hóa các tiêu chí dinh dưỡng và số hóa quy trình an toàn thực phẩm, còn Sở Giáo dục và Đào tạo giữ vai trò định hướng chuyên môn để các nhà trường áp dụng một cách đồng bộ. Ở cấp cơ sở, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn sẽ trực tiếp đốc thúc, giám sát việc triển khai trên địa bàn mình quản lý, buộc các trường học và đơn vị cung cấp thực phẩm phải cập nhật dữ liệu liên tục và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực của thông tin.

Một trong những điểm sáng nhân văn và tiến bộ nhất của HanoiCheck chính là việc mở rộng quyền giám sát cho phụ huynh học sinh. Thông qua ứng dụng di động, các bậc cha mẹ có thể dễ dàng theo dõi thực đơn hằng ngày, hàm lượng dinh dưỡng và nguồn gốc nguyên liệu của bữa ăn mà con em mình thụ hưởng tại trường. Ngành giáo dục Thủ đô cũng đã thành lập các tổ công tác chuyên trách để hướng dẫn nhà trường công khai thực đơn định mức lên hệ thống, tạo cơ chế kết nối thông tin đa chiều. Sự tham gia chủ động của phụ huynh kết hợp cùng công nghệ camera AI tại nhà bếp sẽ tạo ra một màng lưới giám sát cộng đồng chặt chẽ, giúp loại bỏ nỗi lo về mất vệ sinh an toàn thực phẩm hay chất lượng bữa ăn kém.

Bên cạnh đó, hệ thống mới cũng thay đổi hoàn toàn cách thức lựa chọn nhà cung ứng suất ăn, tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng hơn. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ năng lực của các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm giờ đây được thực hiện 100% trên không gian mạng, thành phố kiên quyết nói không với hồ sơ giấy để hạn chế tối đa các tiêu cực hay sự thiếu khách quan.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định việc đưa các tiêu chí lên môi trường số sẽ giúp sàng lọc hiệu quả, chỉ giữ lại những đơn vị thực sự có năng lực, có nguồn thực phẩm rõ ràng và chuỗi cung ứng an toàn. Hướng tới năm học mới, Thủ đô quyết tâm chuẩn bị chu đáo về cả hạ tầng kỹ thuật lẫn nhân lực thông qua các lớp tập huấn chuyên sâu, sẵn sàng kích hoạt hệ thống một cách trơn tru. Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng hành của công nghệ, HanoiCheck hứa hẹn sẽ xây dựng nên một mô hình quản lý bữa ăn học đường hiện đại, lấy dữ liệu sạch làm gốc, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho xã hội và bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai của đất nước.