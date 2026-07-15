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Xã hội

Sở GD&ĐT Khánh Hòa xác nhận thí sinh dùng điện thoại, hủy toàn bộ điểm thi

Sở GD&ĐT Khánh Hòa xác nhận thí sinh mang điện thoại và có thể sử dụng 'phao giấy', dẫn đến việc hủy toàn bộ kết quả thi để đảm bảo công bằng.

Bình Nguyên

Ngày 15/7, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa có phản hồi thông tin báo chí liên quan đến vụ việc thí sinh tại điểm thi THPT Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh) vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, ngày 13/6, mạng xã hội xuất hiện thông tin một thí sinh tại phòng thi số 0577, điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự, sử dụng “phao giấy” và điện thoại khi làm bài thi tự chọn thứ nhất.

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Học sinh Khánh Hòa tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh Kim Dung/nguồn baokhanhhoa.vn

Nội dung phản ánh cho rằng cán bộ coi thi đã phát hiện, thu giữ các vật dụng nhưng không lập biên bản, vẫn để thí sinh tiếp tục làm bài thi tự chọn thứ hai.

Qua kiểm tra, tổ xác minh xác định thí sinh có mang điện thoại vào phòng thi và bị cán bộ coi thi phát hiện, thu giữ trong thời gian làm bài. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định thí sinh mang “phao giấy” như thông tin trên mạng xã hội.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Khánh Hòa quyết định hủy toàn bộ kết quả các bài thi của thí sinh do vi phạm quy chế thi.

Đối với trách nhiệm của những người làm công tác coi thi tại Điểm thi THPT Ngô Gia Tự, Sở GD&ĐT cho biết sẽ tổ chức họp để xem xét, xử lý theo Quy chế thi và các quy định của pháp luật sau khi hoàn thành công tác chấm thi phúc khảo.

Mời độc giả xem video Cảnh báo gian lận thi cử bằng công nghệ cao (Nguồn VTV1)
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