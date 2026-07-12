Phản ánh thí sinh vi phạm quy chế thi ở Cà Mau,Sở GD&ĐT tỉnh nói gì?

Phản hồi về tin đồn sử dụng điện thoại trong kỳ thi, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau xác nhận kết quả thi của thí sinh bị tố vi phạm không có bất thường.

Mới đây một trang mạng xã hội đăng tải thông tin với nội dung cho rằng thí sinh tên Q. ở Trường THPT H.T.K. (tỉnh Cà Mau) có hành vi sử dụng điện thoại trong buổi thi môn văn, toán.

Thông tin này cũng cho rằng, nhiều người thi chung thấy nhưng không dám báo với giám thị. Sau đó, có người báo với trường thí sinh này sử dụng điện thoại và hôm sau bị "tịch thu".

Theo dữ liệu điểm thi được chia sẻ trên mạng, thí sinh Q. đạt 10 điểm môn Toán, 6 điểm môn Ngữ văn, 4,10 điểm môn Vật lí và 5,85 điểm môn Hóa học. Người đăng tải nội dung cho rằng đây là điểm 10 môn toán duy nhất của Trường THPT Hồ Thị Kỷ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Mạng xã hội cũng đăng tải kết quả thi thử lần thứ nhất thí sinh này được 15,75 điểm, lần thứ 2 thì 27,75 điểm.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại (ảnh chụp màn hình)/Nguồn GD&TĐ

Ngay sau có thông tin phản ánh, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau yêu cầu Trường THPT Hồ Thị Kỷ báo cáo về thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời cung cấp quá trình và kết quả học tập của em Q.

Ngoài ra, Sở cũng chủ trì làm việc với lãnh đạo điểm thi, tổ kiểm tra, cán bộ coi thi và cán bộ giám sát các môn Ngữ văn, Toán tại phòng thi số 11, điểm thi 002 - Trường THPT Hồ Thị Kỷ. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhà trường cũng được mời làm việc để làm rõ quá trình tổ chức kỳ thi tại điểm thi này.

Qua trao đổi và tường trình, các thành viên tham gia làm việc đều ghi nhận quá trình tổ chức thi tại điểm thi và phòng thi số 11 không có dấu hiệu bất thường như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau động viên học sinh Trường THPT Trần Văn Bảy tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau)

Kết quả học tập môn Toán của em T.T.Q trong 3 năm THPT lần lượt đạt 8,5 điểm ở lớp 10, 9,3 điểm ở lớp 11 và 9,0 điểm ở lớp 12. Em Q. cũng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường dự thi cấp tỉnh.

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho rằng, đối chiếu kết quả học tập, việc em Q đạt điểm 10 môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không có gì bất thường.

Với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên cả nước, riêng tại Cà Mau, gần 19.700 thí sinh, với 35 điểm thi trên địa bàn tỉnh.