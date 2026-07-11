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Xã hội

Sở GD&ĐT Nghệ An xác minh phản ánh phòng thi có 13 điểm 10 Toán

Mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh dấu hiệu bất thường tại một phòng thi trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đang vào cuộc xác minh.

Theo Thiện Lương/Vietnamnet

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh dấu hiệu bất thường tại một phòng thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT đặt tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An). Người đăng cho rằng, tại một phòng thi có hiện tượng giám thị lỏng lẻo, tạo điều kiện để thí sinh trao đổi bài làm.

Theo nội dung bài đăng, Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách có 14 điểm 10 môn Toán, riêng một phòng thi có tới 13 thí sinh đạt điểm 10. Trong số này có cả thủ khoa và á khoa, đều có tên bắt đầu bằng chữ D và cùng một phòng thi. Bài viết cũng cho rằng điểm xét tuyển tổ hợp Toán - Lý - Hóa của các thí sinh trong phòng đều từ 26 điểm trở lên.

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Thông tin phản ánh được đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Người đăng đồng thời đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh để bảo đảm tính công bằng của kỳ thi.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh và đang tiến hành rà soát, xác minh.

Liên quan đến sự việc, thầy Trần Đình Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách cho hay, nhà trường cũng đã nắm được thông tin phản ánh. Tuy nhiên, đơn vị đang chờ kết quả rà soát, xác minh của Sở GD&ĐT.

Theo thầy Hiền, trong quá trình tổ chức kỳ thi, các cán bộ coi thi thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Về kết quả thi, thầy Hiền cho biết, nhà trường mới nắm số liệu chung, chưa thống kê điểm theo từng phòng thi.

Thầy Hiền cho biết, theo thống kê sơ bộ, toàn trường có 13 điểm 10 môn Toán. Riêng thông tin về điểm số tại từng phòng thi như nội dung phản ánh trên mạng xã hội thì phải chờ Sở GD-ĐT và cơ quan chức năng xác minh, chưa có cơ sở để khẳng định.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách cũng cho biết, tại điểm thi này, cán bộ coi thi được điều động từ Trường THPT Đặng Thai Mai và Trường THPT Đặng Thúc Hứa. Ngoài ra, điểm thi có một phó trưởng điểm thi là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách cùng một số giáo viên, nhân viên của trường tham gia phục vụ kỳ thi.

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