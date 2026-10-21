Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin vụ nam sinh đấm cô giáo chủ nhiệm giữa lớp

Liên quan đến vụ việc nam sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) đấm cô giáo chủ nhiệm giữa lớp, ngày 21/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD&ĐT) cho biết, theo báo cáo từ nhà trường sự việc xảy ra vào sáng 19/10. Trong giờ chữa bài kiểm tra, một nam sinh lớp 12 đã bất ngờ xông vào lớp hành hung cô giáo chủ nhiệm.

Nhà trường đã đưa nữ giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và cơ quan chức năng để giải quyết. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của cô giáo đã dần ổn định, đang tiếp tục nghỉ ngơi và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hình ảnh nam sinh đấm cô giáo chủ nhiệm giữa lớp. (Ảnh cắt từ video).

Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, động viên giáo viên, đồng thời họp Hội đồng trường và làm việc với phụ huynh, học sinh nhằm ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học bình thường. Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội đã trực tiếp đến trường làm việc, yêu cầu nhà trường hỗ trợ tối đa cho giáo viên phục hồi sức khỏe.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chỉ đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi khẩn trương rà soát, siết chặt các biện pháp bảo đảm an ninh trường học, tăng cường công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử và phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt tâm tư học sinh, phòng ngừa các nguy cơ bạo lực. Quan điểm xử lý của ngành giáo dục là đảm bảo tính nghiêm minh, tính giáo dục và an toàn nơi học đường.

Trước đó, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam sinh bất ngờ lao vào đấm một cô giáo ngay trong lớp học, khi cô đang đứng trên bục giảng. Nội dung trong video ghi rõ hình ảnh nam sinh dùng tay đấm vào vùng đầu cô giáo rồi tiếp tục đánh bằng tay còn lại.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh, trong đó một số em hô hoán, can ngăn nam sinh, những em khác chạy lên đỡ cô giáo. Cô giáo đã phải nhập viện sau sự việc.

Diễn biến liên quan, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp nam sinh đấm cô giáo trong tiết toán tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa thông tin về danh tính nam sinh cũng như nguyên nhân vụ việc.