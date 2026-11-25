Sau tin báo một cô gái nhảy từ cầu Thăng Long xuống sông Hồng, lực lượng chức năng đã điều động người và phương tiện chuyên dụng tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Công an TP Hà Nội) đang tổ chức tìm kiếm một nữ sinh mất tích tại khu vực cầu Thăng Long (sông Hồng) vào chiều ngày 25/11.

Ảnh nguồn Hà Nội hôm nay

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h18 cùng ngày, người dân phát hiện một cô gái nhảy từ cầu Thăng Long xuống sông Hồng nên đã lập tức trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Qua xác minh từ gia đình, nạn nhân là em N.N.L. (sinh năm 2010). Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xác nhận vụ việc và cho biết hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy nạn nhân.

Ở lứa tuổi vị thành niên, tâm lý các em thường nhạy cảm và dễ chịu áp lực. Phụ huynh và thầy cô cần thường xuyên quan tâm, lắng nghe, chia sẻ để kịp thời nắm bắt và hỗ trợ tâm lý cho các em, phòng tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.