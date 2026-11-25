Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa phát đi thông tin chính thức liên quan đến biến thể SARS-CoV-2 mới mang tên PJ.2.1, đồng thời đưa ra các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn giao mùa Đông - Xuân.

Theo Cục Phòng bệnh, ngày 19/11/2026, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu đối với PJ.2.1 - một dòng phụ của biến thể JN.1 thuộc chủng Omicron. Hiện nay, biến thể này đã được WHO đưa vào nhóm "biến thể cần theo dõi".

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Dữ liệu ghi nhận tỷ lệ phát hiện PJ.2.1 trong các mẫu giải trình tự gen đang có xu hướng tăng tại một số quốc gia, tập trung chủ yếu ở khu vực châu Mỹ như Mỹ và Canada. Tuy nhiên, WHO lưu ý con số này không phản ánh tỷ lệ lây nhiễm thực tế trong cộng đồng mà chịu tác động bởi sự khác biệt về năng lực lấy mẫu, giải trình tự và báo cáo giữa các nước.

Về đặc tính sinh học, một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy PJ.2.1 có khả năng bám dính vào thụ thể ACE2 của người cao hơn so với một số biến thể đối chứng. Dù vậy, giới chuyên môn khẳng định chưa có đủ cơ sở kết luận biến thể này lây lan nhanh hơn, cũng như chưa ghi nhận khả năng né tránh kháng thể tăng lên đáng kể. Từ các dữ liệu hiện có, WHO đánh giá nguy cơ PJ.2.1 làm gia tăng gánh nặng cho y tế toàn cầu đang ở mức thấp, song mức độ chắc chắn của nhận định này chưa cao do thông tin nghiên cứu còn hạn chế.

Đại diện Cục Phòng bệnh nhấn mạnh, việc WHO xếp PJ.2.1 vào diện theo dõi là hoạt động giám sát y tế thường xuyên nhằm nhận diện sớm các biến đổi của vi rút, hoàn toàn không đồng nghĩa với việc biến thể này gây độc lực cao hay bệnh nặng hơn. Do đó, người dân không nên hoang mang nhưng tuyệt đối không được chủ quan, bởi COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến nặng ở nhóm đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người có bệnh nền (tim mạch, phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận...), phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch.

Hiện tại, Việt Nam đang bước vào giai đoạn thời tiết Đông - Xuân với sự thay đổi thất thường về nhiệt độ, độ ẩm. Cùng với đó, nhu cầu giao lưu, đi lại và tổ chức sự kiện tập trung đông người dịp cuối năm, lễ Tết gia tăng mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp lây lan, nhất là trong không gian kín, kém thông khí. Trước tình hình trên, Cục Phòng bệnh đang phối hợp chặt chẽ với các viện chuyên ngành, địa phương và cơ sở y tế để giám sát sát sao sự lưu hành của các biến thể vi rút, theo dõi số ca mắc, nhập viện và ca nặng nhằm chủ động phương án ứng phó.

Để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng trong giai đoạn cao điểm này, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh. Cụ thể, người dân nên đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín; riêng những người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần nghiêm túc đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người xung quanh. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi, đồng thời hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Song song với vệ sinh cá nhân, các gia đình và cơ quan cần giữ không gian sinh hoạt, làm việc luôn thông thoáng, tăng cường lưu thông không khí. Mỗi người cũng cần chú trọng nâng cao thể trạng thông qua chế độ dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh lý nền sẵn có.

Cơ quan y tế đặc biệt lưu ý, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hay mệt mỏi, người dân cần chủ động hạn chế tiếp xúc với người khác, liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và tuyệt đối không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Trường hợp xuất hiện các dấu hiệu chuyển nặng như khó thở, đau tức ngực kéo dài hoặc rối loạn ý thức, nhất là ở nhóm người thuộc diện nguy cơ cao cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Thời gian tới, Cục Phòng bệnh sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, cập nhật liên tục các đánh giá từ WHO cũng như dữ liệu giám sát trong nước để kịp thời thông tin và điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.