Đau lưng, tê yếu chân sau phẫu thuật, ông Khánh phải ngồi xe lăn. Xét nghiệm phát hiện sán chó ký sinh trong tủy sống; sau điều trị, ông dần đi lại được.

Một nam bệnh nhân (52 tuổi) phải ngồi xe lăn vì đau yếu thắt lưng, tê bì chân suốt bốn tháng sau ca mổ cột sống. Bác sĩ phát hiện ấu trùng sán chó ký sinh ở tủy sống ngực là thủ phạm thực sự.

Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng lan xuống hai chân, kèm theo yếu cơ và dị cảm bàn chân (tê bì, ngứa ran như kiến bò). Trước đó 4 tháng, nam bệnh nhân từng trải qua ca phẫu thuật điều trị tổn thương cột sống thắt lưng vị trí L5S1. Dù phim chụp MRI sau mổ ghi nhận kết quả phục hồi tốt, tình trạng đau yếu của bệnh nhân vẫn không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng, buộc ông phải phụ thuộc vào xe lăn. Ngoài ra, người bệnh còn có tiền sử dị ứng nặng, thường xuyên ngứa gãi nghiêm trọng.

Qua khai thác bệnh sử và đánh giá lâm sàng, TS.BS.CKII Trần Quang Hiển, Trưởng khoa Phẫu thuật cột sống, nhận định các triệu chứng bất thường của bệnh nhân không chỉ xuất phát từ vùng thắt lưng đã mổ mà có dấu hiệu tổn thương ở cả vùng cột sống ngực.

Phim chụp MRI chỉ ra vị trí sán chó ký sinh trong tủy sống ngực. Ảnh tamanhhospital.vn

Kết quả chụp MRI kết hợp xét nghiệm ký sinh trùng đã tìm ra nguyên nhân: nồng độ kháng thể sán chó (Toxocara) trong máu bệnh nhân cao gấp 5 lần ngưỡng bình thường, ấu trùng di chuyển và ký sinh trực tiếp vào tủy sống đoạn đốt sống ngực. Khai thác thêm yếu tố dịch tễ, gia đình bệnh nhân có thói quen nuôi nhiều chó, mèo.

Theo bác sĩ Hiển, sán chó (giun đũa chó) thường phát triển trong ruột vật nuôi và thải trứng ra môi trường qua phân. Khi con người vô tình nuốt phải trứng giun, ấu trùng sẽ nở trong ruột, xuyên qua thành ruột và theo đường máu di chuyển đến cư trú tại nhiều cơ quan như gan, tim, não, tủy sống...

"Khi ấu trùng tấn công tủy sống, người bệnh sẽ xuất hiện các cơn đau, tê bì, yếu cơ hoặc suy giảm vận động. Do triệu chứng này không đặc hiệu nên rất dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh lý thần kinh hay cột sống thông thường", bác sĩ Hiển phân tích.

Bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc tẩy giun sán phổ rộng kết hợp tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng chuyên sâu. Sau hai tuần điều trị tích cực, cảm giác tê bì giảm rõ rệt, sức cơ hai chân cải thiện giúp ông Khánh bắt đầu đi lại nhẹ nhàng. Tái khám sau 6 tuần, từ chỗ phải ngồi xe lăn, người đàn ông đã có thể tự đi lại gần như bình thường. Bác sĩ cho biết vùng tủy sống từng bị ấu trùng tàn phá khó phục hồi hoàn toàn như ban đầu, nhưng phác đồ điều trị đã ngăn chặn kịp thời tổn thương lan rộng, giúp bệnh nhân lấy lại chất lượng cuộc sống.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, bệnh nhiễm ấu trùng sán chó thường diễn tiến âm thầm, giai đoạn đầu gần như không có biểu hiện rõ ràng. Khi ký sinh lâu ngày, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như dị ứng, ngứa ngáy, đau đầu, mệt mỏi, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa. Những người thường xuyên tiếp xúc gần gũi với chó mèo hoặc có thói quen ăn thịt vật nuôi này thuộc nhóm nguy cơ cao.

Đối với các trường hợp đau yếu cột sống, tê bì chân kéo dài sau phẫu thuật dù kết quả chẩn đoán hình ảnh ổn định, người bệnh cần được thăm khám toàn diện, kết hợp tầm soát ký sinh trùng và yếu tố phơi nhiễm để tránh bỏ sót nguyên nhân thực sự.