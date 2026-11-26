Hà Thị Thập bị khởi tố sau khi đưa ra những lời hứa hẹn giải quyết nhanh thủ tục đất đai để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Ngày 26/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Hà Thị Thập (SN 1978, trú tại thôn Cầu Đọ, xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định người này đã chiếm đoạt tổng số tiền 756 triệu đồng của nhiều người bằng thủ đoạn nhận tiền để “chạy” các thủ tục hành chính về đất đai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai bị can Hà Thị Thập.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2026, Hà Thị Thập đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng thực hiện các thủ tục như tách thửa, sang tên, chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để tạo lòng tin, Thập hứa hẹn có thể giải quyết nhanh chóng các thủ tục trên, khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền nhờ thực hiện.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thập không thực hiện các công việc như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được cơ quan điều tra xác định bước đầu là 756 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của bị can và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người bị Hà Thị Thập lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tại số 51 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoặc Điều tra viên Đỗ Huy Hoàng qua số điện thoại 0337.064.794 để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời hứa hẹn “chạy” thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai. Người dân không nên giao tiền, giấy tờ cá nhân cho người không có thẩm quyền; cần thực hiện các thủ tục thông qua cơ quan chức năng theo đúng quy định.

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