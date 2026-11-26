Nhiều tồn tại trong công tác phòng ngừa tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập và thực hiện kết luận thanh tra tại Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016–2023.

Ngày 24/11/2026, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 4454/TB-TTCP về kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016–2023 (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh).

Trước đó, ngày 31/7/2026, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 531/KL-TTCP. Ngày 5/10/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 10171/VPCP-V.I về kết luận thanh tra này.

Một phần Thông báo số 4454/TB-TTCP ngày 24/11/2026 của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Phạm Giang

Nhiều năm chậm ban hành kế hoạch, báo cáo trùng lặp nội dung

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác định, giai đoạn 2016–2020, có 7/11 cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng (PCTN) thiếu một số năm, không đúng với kế hoạch của UBND tỉnh và quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật PCTN năm 2005. Tình trạng chậm ban hành kế hoạch hằng năm cũng được ghi nhận tại 7/11 cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2016–2023.

Về công tác báo cáo, giai đoạn 2016 - 2019, có 5/11 cơ quan không có báo cáo PCTN trong một số năm, gồm Văn phòng UBND tỉnh và các sở Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư. Đáng chú ý, các báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2017 đến năm 2020 có nội dung và bố cục giống nhau.

Các cơ quan, đơn vị cũng chưa đưa nội dung trọng tâm về kiểm soát quà tặng và xung đột lợi ích vào quy tắc ứng xử, chưa thực hiện đúng quy định tại các Điều 20, 22 và 23 Luật PCTN năm 2018.

Bất cập trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Giai đoạn 2016–2020, UBND tỉnh không ban hành văn bản chỉ đạo chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, không phê duyệt kế hoạch chung giữa các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 30/8/2021 về chuyển đổi vị trí công tác nhưng không thực hiện được. Các năm 2022 và 2023, UBND tỉnh không ban hành kế hoạch. Thanh tra Chính phủ xác định việc này chưa đúng quy định tại Điều 26 Luật PCTN năm 2018 và các Điều 36, 37 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. UBND tỉnh cũng không lập kế hoạch chung chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt theo Điều 39 nghị định này.

Một số sở, ngành và UBND cấp huyện chưa phê duyệt, công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác định kỳ hằng năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư (giai đoạn 2020–2022) và Sở Giao thông Vận tải (giai đoạn 2020–2023) có kế hoạch nhưng không lập danh sách những trường hợp phải chuyển đổi kèm theo.

Đáng chú ý, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, có trường hợp đảm nhiệm vị trí công tác thuộc diện phải chuyển đổi đã quá thời hạn 5 năm nhưng vẫn chưa được bố trí chuyển đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật PCTN năm 2018.

Về kiểm soát tài sản, thu nhập, Sở Giao thông Vận tải và Sở Kế hoạch và Đầu tư không xây dựng kế hoạch hướng dẫn kê khai; Sở Xây dựng không báo cáo kết quả kê khai gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

UBND thành phố Vũng Tàu, UBND thị xã Phú Mỹ và Sở Kế hoạch và Đầu tư còn thiếu hồ sơ niêm yết công khai, tiếp nhận và giao nhận bản kê khai. Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra ghi nhận một số bản kê khai không ghi tên người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số công chức, viên chức không ký vào các trang của bản kê khai hoặc không ghi tổng thu nhập giữa hai lần kê khai. Những thiếu sót này chưa đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, UBND tỉnh chưa ban hành, công khai định mức xây dựng đối với công việc chuyên ngành, đặc thù của địa phương. Một số năm chưa ban hành đơn giá xây dựng công trình hoặc đã ban hành nhưng không công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Việc ban hành, công khai danh mục và giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cũng còn thiếu sót.

Một số cơ quan, đơn vị chưa công khai đầy đủ nội dung về ngân sách, chưa phân bổ hết kinh phí ngay từ đầu năm cho các đơn vị trực thuộc, ảnh hưởng đến tính chủ động và hiệu quả sử dụng kinh phí, có trường hợp phải hoàn trả ngân sách cấp trên.

Tại thành phố Vũng Tàu, việc công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất chậm 57 ngày. Việc công khai kế hoạch sử dụng đất hằng năm tại huyện Châu Đức, thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng Tàu cũng còn chậm. Riêng tại thị xã Phú Mỹ, 6/10 đồ án quy hoạch chưa được UBND thị xã và chủ đầu tư công bố, công khai đầy đủ.

Chấn chỉnh công tác thực hiện kết luận thanh tra, làm rõ trách nhiệm

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016–2023, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, phản ánh, kiến nghị, các cơ quan chức năng thuộc UBND tỉnh chưa phát hiện vụ việc, hành vi tham nhũng, tiêu cực để chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong cùng giai đoạn, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 8 kết luận thanh tra. UBND tỉnh chỉ ban hành kế hoạch thực hiện đối với một kết luận, không đúng quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. Theo kết quả được ghi nhận trong thông báo, 38/55 kiến nghị tại 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ và một kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng đã được thực hiện, còn 17 kiến nghị đang tiếp tục thực hiện. Đối với các báo cáo kiểm toán ngân sách các năm 2016–2022, đã thực hiện 706/750 kiến nghị, còn 44 kiến nghị đang thực hiện.

Đối với những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm được cơ quan thanh tra, kiểm toán kết luận, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm. Theo thông báo, chưa có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật theo các hình thức quy định đối với những nội dung này.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm hành chính đối với các tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc các cơ quan, đơn vị trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Văn phòng UBND tỉnh, các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài chính; UBND thành phố Vũng Tàu, UBND thị xã Phú Mỹ, UBND huyện Châu Đức và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh khắc phục những tồn tại trong xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật, đào tạo nghiệp vụ và thanh tra trách nhiệm.

Về xử lý trách nhiệm, UBND TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân liên quan; xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có đủ căn cứ, cơ sở. Kết quả thực hiện kết luận thanh tra phải được báo cáo Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.