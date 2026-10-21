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[INFOGRAPHIC] Cầu Thăng Long rào chắn sửa chữa xuyên đêm gần 2 tháng

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Cầu Thăng Long rào chắn sửa chữa xuyên đêm gần 2 tháng

Cầu Thăng Long dự kiến được rào chắn từng phần từ 22/10 đến 15/12/2026 để sửa khe co giãn, thảm lại mặt cầu, hạn chế ảnh hưởng giao thông ban ngày.

Thiên Anh
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