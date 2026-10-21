[INFOGRAPHIC] Cầu Thăng Long rào chắn sửa chữa xuyên đêm gần 2 tháng

Tối 19/10, Công an TP HCM cho biết, qua quá trình điều tra, mở rộng vụ án môi giới mại dâm tại 2 cơ sở karaoke ở phường Bình Tân, cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố 26 bị can về các tội “Môi giới mại dâm”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.