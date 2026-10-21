[INFOGRAPHIC] Cầu Thăng Long rào chắn sửa chữa xuyên đêm gần 2 tháng

Cầu Thăng Long dự kiến được rào chắn từng phần từ 22/10 đến 15/12/2026 để sửa khe co giãn, thảm lại mặt cầu, hạn chế ảnh hưởng giao thông ban ngày.
Chi Pu mở rộng sự nghiệp từ diễn xuất, ca hát đến điều hành công ty giải trí.
Nhiều hộ dân trên đường Giải Phóng - Hà Nội, đã bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A dài 36,3 km, tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng.
Mẫu thực phẩm và nước uống tại trường Chiến Thắng có chứa vi khuẩn vượt giới hạn, nhưng chưa đủ căn cứ để kết luận nguyên nhân gây bệnh.
Chống dịch bệnh do não mô cầu lây lan, Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền, tiêm vắc xin và các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ cộng đồng.
Hà Nội đã xử lý 44/51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, còn 7 điểm cần tiếp tục tập trung giải quyết.
Ngày 20/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra vụ tai nạn giao thông 1 thanh niên điều khiển xe không bằng lái, uống rượu bia gây tai nạn chết người.
Công an Lâm Đồng mở rộng điều tra sau khi phát hiện điểm sản xuất thuốc giả do ông N.D.H. pha chế, đóng gói để bán ra thị trường.
Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng (TP Hải Phòng) vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 chủ bến bãi và 2 phương tiện thủy.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định về quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn, trong đó có 18 loại cây không được phép trồng.
Rộng hơn 13ha, trong đó khoảng 8ha mặt nước, Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân góp phần tạo không gian xanh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng tại Hà Nội.
Hà Nội tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, giảm số ca mắc các bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh công tác giám sát, vệ sinh môi trường và tiêm chủng phòng bệnh.
Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 6 bị can liên quan đến nhóm trộm cắp chó và tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can trong đường dây tiêu thụ.
Ngày 20/10, nhiều khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trên biển, thời tiết diễn biến phức tạp với nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.
Thanh niên đi xe đạp điện bất ngờ chặn đầu ô tô, dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào kính xe trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, TP HCM đã bị công an mời làm việc
Tối 19/10, Công an TP HCM cho biết, qua quá trình điều tra, mở rộng vụ án môi giới mại dâm tại 2 cơ sở karaoke ở phường Bình Tân, cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố 26 bị can về các tội “Môi giới mại dâm”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Sử dụng camera nghiệp vụ, CSGT Hà Nội ghi nhận gần 50 xe dừng, đỗ sai quy định quanh phố cổ, làm căn cứ xác minh và xử lý vi phạm theo quy định.
Từ ngày 22/10 đến 15/12/2026, Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông trên cầu Thăng Long để phục vụ sửa chữa khe co giãn và thảm lại mặt cầu vào ban đêm.
Trường THCS Hai Bà Trưng, TP.HCM tạm dừng bán trú, thực hiện kiểm tra y tế và khử trùng, đồng thời phụ huynh chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh cho con.
Ngày 19/10, nhiều người dân ở xã Thượng Phúc (Hà Nội) nghi ngộ độc khí phải nhập viện kiểm tra sức khỏe.
Thay tên đổi họ, lập gia đình sống trong vỏ bọc suốt hơn bốn thập kỷ, người phụ nữ 69 tuổi đã từng giết bạn cướp vàng vẫn bị trinh sát lần ra tung tích nhờ công tác xác minh nghiệp vụ.
Đang mua bán trái phép chất ma tuý, N.C.Đ (SN: 2010) và L.N.H.T (SN: 2008) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang.