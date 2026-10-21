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Xã hội

Đột kích kho pháo lậu “khủng” ở vùng biên Việt - Lào

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp Công an tỉnh Savannakhet (Lào) triệt phá thành công đường dây chuyên buôn bán hàng cấm, thu giữ 30 tấn pháo nổ.

Hạo Nhiên

Ngày 21/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bóc gỡ đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam, bắt 3 đối tượng người Lào.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/10, tại khu vực bản Mỹ Yên-Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền trung (thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) phối hợp Công an tỉnh Savannakhet đã bắt giữ 3 đối tượng có liên quan trong vụ tàng trữ trái phép 30 tấn pháo các loại, gồm: A Mày (SN: 1962, biệt danh “Bố già đường biên”); Thạo A Lăm (SN: 1983); Thạo Đỏ (SN: 1981), cùng trú tại bản Mỹ Yên-Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

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Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Trước đó, ngày 13/9, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên-Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet. Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: 1.120 thùng pháo (loại 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây...), tổng trọng lượng khoảng 30 tấn pháo các loại.

Phát hiện bị vây bắt, lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ, địa hình phức tạp, các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt phòng, chống tội phạm đến cùng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Savannakhet triển khai đồng bộ các biện pháp, mở rộng điều tra truy xét và bắt giữ các đối tượng, bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang bị.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ tang vật, tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh, truy xét, bắt giữ các đối tượng người Lào và Việt Nam có liên quan đến vụ án.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.
#Bố già #Lào #Việt Nam #Biên phòng #Quảng Trị #triệt phá

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