Vụ phản ánh thái độ nhân viên y tế đã được giải quyết từ năm 2018, nhưng clip nay bị "đào xới" lại, Bệnh viện kiến nghị ngăn chặn thông tin gây hiểu lầm.

Ngày 26/11, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, cơ quan này đã đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp làm rõ nguồn phát tán và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) liên quan đến đoạn video phản ánh thái độ giao tiếp của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh BVCC/Nguồn nhandan.vn

Trước đó, qua công tác rà soát thông tin trên không gian mạng, Bệnh viện Nhân dân 115 ghi nhận tình trạng nhiều tài khoản trên Facebook, TikTok và YouTube đồng loạt đăng tải, chia sẻ lại đoạn clip quay cảnh tranh cãi tại Khoa Nhịp tim học. Điểm đáng nói là các tài khoản này cố tình lược bỏ mốc thời gian thực tế, khiến phần đông người xem lầm tưởng đây là sự cố y tế vừa mới phát sinh, kéo theo nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào đội ngũ y bác sĩ.

Công văn Bệnh viện ND 115 gửi Sở VH TT TP.HCM/nguồn baodautu.vn

Để ngăn chặn luồng thông tin sai lệch tiếp tục lan rộng, TS.BS Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, đã ký Công văn số 4427/BVND115-TCCB gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM kiến nghị hỗ trợ xác minh và có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Theo báo cáo chính thức từ Bệnh viện Nhân dân 115, đoạn clip trên được ghi lại trong ca trực đêm ngày 1/8/2018 tại Khoa Nhịp tim học. Thời điểm đó, kíp trực gồm bác sĩ T.Q.V (bác sĩ giảng viên của Phân hiệu phía Nam, Học viện Quân y) và điều dưỡng L.T.N.Q tiếp nhận bệnh nhân N.T.Th (87 tuổi) chuyển từ Bệnh viện quận Tân Phú đến.

Trong quá trình thăm khám và tư vấn, do chưa hài lòng với thái độ ứng xử của ê-kíp y tế, thân nhân người bệnh đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay khi vụ việc xảy ra vào năm 2018, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi và lắng nghe ý kiến từ phía gia đình. Sau khi được đại diện bệnh viện trao đổi, giải thích thấu đáo, người nhà bệnh nhân đã bày tỏ sự thông cảm, chủ động gỡ bỏ bài đăng và không có thêm ý kiến nào khác. Cụ bà N.T.Th sau đó tiếp tục được điều trị ổn định và xuất viện ngay trong năm 2018.

Về mặt nội bộ, bệnh viện đã tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm các cá nhân trong kíp trực do chưa thực hiện tốt quy tắc giao tiếp ứng xử; đồng thời gửi thông báo sang Phân hiệu phía Nam, Học viện Quân y (đơn vị trực tiếp quản lý bác sĩ T.Q.V) để xem xét xử lý theo đúng quy định.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 khẳng định, sự việc đã khép lại ổn thỏa từ 8 năm trước. Việc một số kênh mạng xã hội cố tình "đào xới" lại dữ liệu cũ với diễn biến lan truyền phức tạp đang gây hoang mang dư luận, tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của đơn vị cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khám chữa bệnh thường nhật.

Đồng quan điểm, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng nhấn mạnh, ngành y tế thành phố luôn cầu thị, sẵn sàng tiếp nhận mọi phản ánh, góp ý chính đáng của người dân để nâng cao chất lượng phục vụ và chuẩn mực ứng xử, tuyệt đối không né tránh hay bao che sai phạm. Tuy nhiên, ông lưu ý cần tách bạch rõ ràng giữa việc phản ánh sai sót để sửa chữa với hành vi lấy thông tin cũ đặt sai bối cảnh nhằm bôi nhọ uy tín cơ sở y tế.

Sở Y tế khuyến cáo người dân cần tỉnh táo kiểm chứng nguồn gốc, thời điểm và tính xác thực của thông tin trước khi chia sẻ hoặc bình luận. Theo quy định hiện hành, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc gây nhầm lẫn làm xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội có thể bị xử phạt vi phạm hành chính tùy theo mức độ.