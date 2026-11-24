Đám cháy cơ bản được dập tắt, làm ảnh hưởng khoảng 20m² diện tích tại tầng 2 và tầng 3 ngôi nhà. Thông tin ban đầu xác định không có người mắc kẹt trong đám cháy.

Khoảng 14h chiều 24/11, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng số 62 phố Hàng Thiếc, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời điểm phát hiện sự việc, chủ nhà thấy khói bốc lên ở tầng 2 và tầng 3 nên lập tức báo cơ quan chức năng. Những người trong nhà cũng kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng và phương tiện chuyên dụng tới hiện trường. Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai đội hình khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng có mặt tiến hành công tác chữa cháy. Ảnh TT/Nguồn HNM

Đám cháy cơ bản được dập tắt, làm ảnh hưởng khoảng 20m² diện tích tại tầng 2 và tầng 3. Thông tin ban đầu xác định không có người mắc kẹt trong đám cháy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục dập tàn, thoát khói và kiểm tra hiện trường để bảo đảm an toàn. Hiện nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt và các nguồn có nguy cơ gây cháy trong nhà; không để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 114, đồng thời hướng dẫn người trong nhà thoát nạn theo lối an toàn, tuyệt đối không quay lại khu vực cháy để lấy tài sản.