Nhiều trẻ đang điều trị cúm A tại Cẩm Khê, phụ huynh cần nhận biết dấu hiệu trở nặng, đưa trẻ đi khám sớm và chủ động phòng bệnh bằng vaccine, vệ sinh tốt.

Số ca trẻ nhập viện do cúm A tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, đặt ra yêu cầu phụ huynh cần theo dõi sát sao để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Theo ghi nhận tại Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, nhiều bệnh nhi nhập viện điều trị do cúm A - một bệnh truyền nhiễm hô hấp cấp tính có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng đặc biệt dễ gây biến chứng nặng ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Khi mắc bệnh, trẻ thường xuất hiện các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ thể kèm theo ho, đau họng, hắt hơi và sổ mũi; ở một số trường hợp, trẻ còn có biểu hiện buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Vì các dấu hiệu này khá tương đồng với nhiều bệnh viêm đường hô hấp thông thường khác, phụ huynh không nên tự ý chẩn đoán hay điều trị tại nhà mà cần đưa trẻ đi thăm khám sớm khi có biểu hiện nghi ngờ.

Ảnh Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê/nguồn VTV

Virus cúm A lây lan chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện, hoặc qua việc trẻ chạm tay vào bề mặt, đồ vật nhiễm virus rồi đưa lên mắt, mũi, miệng. Do cơ chế lây truyền nhanh, bệnh rất dễ bùng phát tại nhà trẻ, trường học và những không gian kín, đông người, kém thông khí. Trong quá trình chăm sóc, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế nếu nhận thấy các dấu hiệu cảnh báo nặng như sốt cao liên tục, co giật, thở nhanh, khó thở, đau tức ngực, tím môi hoặc đầu chi, chân tay lạnh, li bì, kém tỉnh táo, ăn kém hoặc nôn nhiều.

Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, cúm A có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh lý nền sẵn có.

Do đó, ngành y tế khuyến cáo các gia đình chủ động bảo vệ trẻ bằng cách tiêm vaccine cúm mùa định kỳ hằng năm, duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang tại nơi đông người và che miệng khi ho, hắt hơi. Bên cạnh việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa, đồ chơi thông thoáng, đảm bảo chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý, phụ huynh cũng cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc gần với người xung quanh ngay khi có dấu hiệu mắc bệnh và tuân thủ nghiêm túc chỉ định điều trị của bác sĩ.