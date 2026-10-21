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Xã hội

Khởi tố người cha bị cáo buộc hành hạ hai con gái ruột

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột trong thời gian dài.

Nguyễn Hinh

Ngày 21/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn (35 tuổi, trú thôn Mới, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình, theo khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các quyết định tố tụng đối với bị can Bùi Văn Tuấn. Ảnh: CAT Phú Thọ

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vụ việc được phát hiện qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân về dấu hiệu ngược đãi, hành hạ trẻ em tại thôn Mới, xã Vĩnh Hưng.

Hai nạn nhân là B.H.T (11 tuổi) và B.T.P.M (9 tuổi), đều là con gái ruột của Tuấn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian dài sống cùng hai con, Tuấn nhiều lần chửi bới, đánh đập, có hành vi hành hạ các cháu cả về thể chất lẫn tinh thần. Những hành vi này ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và sự phát triển của hai trẻ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các quyết định tố tụng, bắt tạm giam bị can để phục vụ điều tra.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân kịp thời thông báo cho công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu bạo lực gia đình, ngược đãi hoặc xâm hại trẻ em để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Gia tăng nhu cầu mua ghế trẻ em trên ô tô (Nguồn: VTV)

#Phú Thọ #xã Vĩnh Hưng #bạo lực trẻ em #Bùi Văn Tuấn #khởi tố bị can #Ngược đãi trẻ em

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