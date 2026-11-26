Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo cơ sở kinh doanh, hộ gia đình và bếp ăn cách sử dụng gas an toàn, xử lý rò rỉ và phòng ngừa cháy nổ.

Liên quan đến vụ nổ gas khiến nhiều người thương vong ở Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) khuyến cáo, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống, cần kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, các mối nối và thiết bị trước khi vận hành.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, nhu cầu sử dụng khí đốt hóa lỏng (gas) ngày càng tăng kéo theo nguy cơ cháy, nổ có diễn biến phức tạp. Thực tế cho thấy, nhiều người dân vẫn còn thiếu kiến thức về bảo quản và sử dụng gas an toàn, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn rất cao.

Ảnh congan.ninhbinh.gov.vn

Nhằm phòng ngừa và hạn chế tối đa thiệt hại do cháy, nổ khí gas gây ra, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra các khuyến cáo chi tiết cho từng nhóm đối tượng cụ thể sau:

Đối với cơ sở kinh doanh khí đốt hóa lỏng (LPG)

Đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh LPG; chỉ cung cấp các bình gas có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng và còn hạn kiểm định. Tuyệt đối không kinh doanh bình hư hỏng, rò rỉ; không sang chiết, nạp gas trái phép hoặc nạp vào chai không đủ điều kiện an toàn.

Sắp xếp, phân khu riêng biệt giữa bình đầy và bình đã qua sử dụng; bảo đảm khu vực chứa thông thoáng, có biện pháp chống đổ ngã và cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Lắp đặt đầy đủ phương tiện PCCC, CNCH; niêm yết biển "Cấm lửa", "Cấm hút thuốc", nội quy và tiêu lệnh PCCC tại vị trí dễ quan sát. Hệ thống điện phải có thiết bị bảo vệ đặt trong hộp kín; đèn chiếu sáng và công tắc phải là loại phòng nổ.

Chủ cơ sở phải duy trì kiểm tra định kỳ khu vực tồn chứa, thiết bị an toàn và tổ chức thực tập phương án xử lý sự cố. Nhân viên phải nắm vững kiến thức về LPG và được huấn luyện, cấp chứng nhận nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Phải tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện kinh doanh LPG và Điều 21 Luật PCCC và CNCH năm 2024; tuyệt đối không bố trí chỗ ngủ trong khu vực kinh doanh.

Đối với hộ gia đình và người tiêu dùng

Chỉ mua, đổi gas tại các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh. Khi nhận bình cần kiểm tra kỹ nhãn mác, tem niêm phong, thông tin nhà cung cấp và tình trạng vỏ bình; kiên quyết từ chối bình trôi nổi, không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Đặt bình gas thẳng đứng ở nơi thông thoáng, dễ thao tác van khóa, tránh ánh nắng trực tiếp và tuyệt đối không đặt dưới hầm, hố hay nơi kín gió. Bình gas phải cách bếp và các nguồn nhiệt, tia lửa điện (công tắc, ổ cắm...) tối thiểu 1,5 m. Bếp gas cần đặt cách tường hoặc vật chắn ít nhất 15 – 20 cm, tránh gió lùa trực tiếp và tránh xa vật liệu dễ cháy.

Sử dụng dây dẫn chuyên dụng, không nứt gãy hay phồng rộp; van, bộ điều áp và đầu nối phải đồng bộ, lắp đặt chắc chắn. Việc thay thế, sửa chữa cần do nhân viên kỹ thuật có chuyên môn thực hiện; không tự ý đấu nối thêm bình.

Bật bếp đúng quy trình; khi đun nấu xong, phải khóa van bình gas trước, chờ lửa tắt hẳn mới tắt bếp để đốt hết lượng gas dư trong dây dẫn. Không rời khỏi bếp khi đang đun nấu, không dùng bếp gas để sưởi ấm hay hong khô quần áo.

Đối với cơ sở dịch vụ, ăn uống và bếp ăn tập thể

Rà soát toàn bộ hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn và các mối nối trước khi vào ca; kiểm tra lại và khóa van tổng khi kết thúc hoạt động; Sắp xếp khu vực chứa bình và đường ống thông thoáng, có biển cảnh báo rõ ràng. Không xếp hàng hóa che khuất van khóa hay cản trở lối thoát nạn.

Nghiêm cấm việc tự ý cải tạo, đấu nối, thay đổi số lượng bình, vị trí đặt bình hoặc hệ thống đường ống khi chưa có sự đánh giá và thực hiện của đơn vị chuyên môn.

Trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại nơi dễ thấy, dễ lấy; đào tạo nhân viên thành thạo quy trình báo động, khóa van an toàn, xử lý tình huống ban đầu và sơ tán người khi có sự cố.

Quy trình xử lý khẩn cấp khi phát hiện rò rỉ khí gas

Khi ngửi thấy mùi gas hoặc nghi ngờ có rò rỉ, người dân cần thực hiện ngay các bước sau:

Giữ bình tĩnh và cô lập nguồn gas: Nhanh chóng cảnh báo mọi người xung quanh; dùng khăn ướt bịt mũi, miệng, tiếp cận khu vực đặt bình để vặn chặt van khóa cổ bình gas nhằm ngăn khí tiếp tục thoát ra ngoài.

Thông thoáng không gian: Mở rộng tất cả cửa sổ, cửa chính để khí gas nhanh chóng thoát ra môi trường bên ngoài.

Tuyệt đối tránh phát sinh tia lửa: Không bật/tắt công tắc điện, cầu dao, quạt hay bất kỳ thiết bị điện nào; không sử dụng điện thoại, bật lửa, hút thuốc hoặc tạo ra ma sát, tia lửa trong khu vực nghi có khí gas.

Nhanh chóng di chuyển mọi người ra khu vực thoáng khí, an toàn (sân, ngõ), cảnh báo người không có nhiệm vụ tránh xa hiện trường. Sau đó, gọi điện báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (số 114) cùng đơn vị cung cấp gas để xử lý. Tuyệt đối không quay lại khu vực nguy hiểm cho đến khi được xác nhận đã an toàn.