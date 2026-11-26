Black Friday (28/11) là ngày hội mua sắm lớn nhất năm với hàng loạt ưu đãi trên cả kênh trực tuyến lẫn cửa hàng truyền thống. Tuy nhiên, đằng sau sức nóng của các chương trình khuyến mãi là vô số kịch bản lừa đảo tinh vi và chiêu trò giảm giá ảo, khiến người tiêu dùng dễ rơi vào cảnh "tiền mất tật mang" nếu thiếu tỉnh táo.

Ma trận lừa đảo trực tuyến bủa vây mùa săn sale

Mỗi dịp Black Friday, các sàn thương mại điện tử và nhãn hàng lại đồng loạt tung ra hàng loạt ưu đãi để kích cầu tiêu dùng. Lợi dụng tâm lý thích săn hàng giá rẻ của người mua, không gian mạng cũng xuất hiện tràn lan những nội dung quảng cáo mập mờ, giả danh thương hiệu lớn hoặc đơn vị vận chuyển nhằm chiếm đoạt tài sản và dữ liệu cá nhân.

Một trong những kịch bản phổ biến nhất trên mạng xã hội là mạo danh chương trình tặng quà tri ân khách hàng. Kẻ gian sử dụng hình ảnh, tên gọi của các thương hiệu uy tín để mời chào nhận sản phẩm giá trị cao hoàn toàn miễn phí. Thế nhưng, người tham gia lại bị yêu cầu điền biểu mẫu thông tin cá nhân và thanh toán trước khoản phí giao hàng lên tới hàng trăm nghìn đồng. Ngay khi nhận được tiền, tài khoản giả mạo lập tức cắt liên lạc.

Tương tự, nhiều trang mạng xã hội giả mạo cũng được lập ra với giao diện giống hệt cửa hàng thật, rao bán những món đồ đắt tiền với mức giá rẻ bất thường kèm lời thúc giục đặt cọc gấp. Người mua cần đặc biệt lưu ý không mặc định những trang có dấu tích xanh hay nhiều lượt tương tác là an toàn, mà phải kiểm tra kỹ lịch sử hoạt động, thông tin liên hệ và phản hồi thực tế của khách hàng trước đó.

Ảnh minh họa/nguồn baovanhoa.vn

Không chỉ dừng lại ở mạng xã hội, các đối tượng xấu còn cài cắm nhiều đường link lạ dưới phần bình luận, trong các hội nhóm hoặc gửi trực tiếp qua tin nhắn với danh nghĩa "cập nhật mã giảm giá". Những liên kết rút gọn này thường dẫn tới trang đánh cắp thông tin đăng nhập hoặc chứa mã độc theo dõi thiết bị.

Tinh vi hơn, kẻ gian còn lợi dụng thói quen thanh toán không tiền mặt để phát tán mã QR giả kèm lời mời nhận voucher. Vì mắt thường không thể nhận biết địa chỉ đích của mã QR, người dùng rất dễ bị điều hướng tới các website giả mạo có giao diện chuyên nghiệp hệt như trang bán hàng chính thức của doanh nghiệp, từ đó bị đánh cắp toàn bộ thông tin thẻ và dữ liệu giao dịch khi thanh toán.

Ngoài ra, lợi dụng lượng đơn hàng trực tuyến tăng đột biến, tội phạm mạng còn gửi email giả danh đơn vị vận chuyển thông báo đơn hàng gặp sự cố, bị trì hoãn hoặc sai địa chỉ, dụ người nhận bấm vào đường dẫn đính kèm để xác minh và đóng thêm phí.

Cẩn trọng với "bẫy" tâm lý và chiêu trò giảm giá ảo

Bên cạnh rủi ro từ tội phạm mạng, người tiêu dùng còn dễ rơi vào tình trạng "mua hớ" bởi chính những chiêu trò bán hàng thiếu minh bạch. Phổ biến nhất là thủ thuật âm thầm nâng giá gốc sản phẩm lên cao vài ngày trước sự kiện rồi treo biển giảm 50–70%, khiến mức giá sau giảm thực chất vẫn ngang bằng hoặc thậm chí đắt hơn ngày thường.

Nhiều chương trình quảng cáo rầm rộ "giảm tới 90%" nhưng thực tế chỉ áp dụng cho số lượng ít ỏi, hàng lỗi, hàng trưng bày hoặc các kích cỡ kén người dùng, trong khi sản phẩm chủ lực hầu như không giảm. Đồng thời, các thông điệp tạo sự khan hiếm giả tạo như "chỉ còn 1 chiếc cuối cùng" hay "flash sale trong 3 phút" liên tục đánh vào tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ), gây áp lực buộc khách hàng chốt đơn vội vàng mà bỏ qua bước kiểm tra chất lượng và đối chiếu giá.

Để không sập bẫy trong mùa mua sắm cao điểm, người tiêu dùng cần chuẩn bị một kế hoạch chi tiêu tỉnh táo ngay từ đầu. Việc lập danh sách những món đồ thực sự cần thiết sẽ giúp hạn chế tối đa thói quen mua sắm theo cảm xúc, tránh lãng phí tiền bạc vào những sản phẩm giảm sâu nhưng không có nhu cầu sử dụng. Trước khi quyết định đặt hàng, người mua nên sử dụng các công cụ theo dõi lịch sử giá hoặc so sánh giá trên nhiều nền tảng khác nhau để nhận diện đâu là mức giảm thật, đồng thời đọc kỹ chính sách bảo hành, đổi trả, phí vận chuyển và thực hiện đồng kiểm sản phẩm ngay khi nhận hàng.

Về mặt bảo mật, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu khuyến cáo người tiêu dùng cần chủ động tự tìm kiếm và truy cập trực tiếp ứng dụng hoặc website chính thức của thương hiệu, sàn thương mại điện tử thay vì nhấn vào các đường link hay quét mã QR gửi qua tin nhắn, mạng xã hội. Người mua cần kiểm tra kỹ từng ký tự trên tên miền website để tránh các trang giả mạo viết gần giống trang thật, thực hiện thanh toán trực tiếp qua hệ thống bảo vệ của sàn và tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc ra ngoài theo yêu cầu của người bán. Đặc biệt, chỉ cung cấp những thông tin cơ bản phục vụ giao nhận và tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP hay mã bảo mật thẻ ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hay đơn vị vận chuyển.

Trong trường hợp không may chuyển tiền cho đối tượng xấu hoặc nghi ngờ đã để lộ thông tin bảo mật, người dùng cần lập tức dừng mọi thao tác, gọi ngay tới tổng đài chính thức của ngân hàng để yêu cầu khóa thẻ, khóa tài khoản và tra soát giao dịch, đồng thời đổi ngay mật khẩu các tài khoản liên quan. Toàn bộ tin nhắn, đường link, thông tin tài khoản nhận tiền và sao kê chuyển khoản cần được lưu giữ cẩn thận để phục vụ việc trình báo cơ quan công an. Sự tỉnh táo trong chi tiêu cùng thói quen xác minh thông tin kỹ lưỡng chính là lá chắn vững chắc nhất giúp người tiêu dùng tận hưởng trọn vẹn lợi ích của mùa mua sắm Black Friday.