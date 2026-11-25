Sở Xây dựng TP Đồng Nai vừa thông báo kết quả rà soát tiến độ các tuyến cao tốc và hạ tầng giao thông liên vùng, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện công trình, phương án tổ chức giao thông phục vụ kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành..

Khu vực kết nối đường ĐT.25C với nhánh T1 tại nút giao Quốc lộ 51, Đồng Nai.

Qua kiểm tra, các đơn vị đánh giá phần lớn dự án kết nối đã cơ bản hoàn thành, song một số hạng mục vẫn cần khắc phục để bảo đảm khai thác đồng bộ.

Với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn thuộc dự án thành phần 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai làm chủ đầu tư, các đơn vị yêu cầu tiếp tục xử lý nền đường khu vực sông Buông và những tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng khai thác.

Chủ đầu tư phải rà soát toàn tuyến, báo cáo kết quả khắc phục, đặc biệt là giải pháp bảo đảm độ êm thuận mặt đường; đồng thời lập kế hoạch xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại và hoàn thiện phương án tổ chức giao thông để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhìn từ trên cao

Đối với Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua Đồng Nai, cùng hai tuyến ĐT.25B và ĐT.25C, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng ca để bù tiến độ. Các vướng mắc tại công trường phải được xử lý kịp thời nhằm bảo đảm kết nối với mạng lưới cao tốc và sân bay.

Theo tiến độ thống nhất, hai gói thầu 29 và 32 thuộc dự án Vành đai 3 phải hoàn thành trước ngày 30/11; gói thầu 26 hoàn thành trước ngày 24/12. Tuyến ĐT.25C phải hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/11, trong khi ĐT.25B có hạn hoàn thành trước ngày 24/12, trọng tâm là nút giao với quốc lộ 51.

Song song với thi công, các chủ đầu tư gồm Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức giao thông trên các tuyến.

Các phương án phải được lấy ý kiến cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mục tiêu là bảo đảm hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành đồng bộ, an toàn, thông suốt trước ngày 20/12/2026.