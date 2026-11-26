UBND TP HCM vừa ban hành quyết định miễn giấy phép xây dựng đối với một số loại công trình trên địa bàn gồm nhà ở riêng lẻ, công trình tạm, trụ sạc, tủ đổi pin.

Theo quyết định, nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng nếu có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500 m² và nằm trong khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thì UBND xã, phường, đặc khu và Sở Xây dựng thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền quy định.

Đối với công trình tạm không dựa trên quy hoạch được quy định tại Luật Phát triển đô thị thì được miễn giấy phép xây dựng. Về tiêu chí, điều kiện, thời hạn tồn tại, quản lý, khai thác, tháo dỡ, di dời, hoàn trả mặt bằng và các quy định khác của công trình tạm không dựa trên quy hoạch do UBND TP HCM quyết định theo thẩm quyền quy định Luật Phát triển đô thị.

Từ ngày 30/11, TP HCM miễn giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng.

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Công trình trụ sạc, tủ đổi pin đặt trên đất phi nông nghiệp, đất do nhà nước quản lý theo quy định được miễn giấy phép xây dựng. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai lắp đặt trụ sạc, tủ đổi pin đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Dù được miễn giấy phép xây dựng thì công trình vẫn phải bảo đảm tuân thủ quy định về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, môi trường,…. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo khởi công đến UBND cấp xã nơi xây dựng.

Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện; đồng thời ban hành hướng dẫn việc quản lý trật tự xây dựng đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng; tổ chức kiểm tra công tác tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và nghiệm thu.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã rà soát các quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết, … để cập nhật trên website thông tin quy hoạch của thành phố giúp tra cứu quy hoạch; hướng dẫn UBND xã, phường, đặc khu duyệt quy hoạch, xác định lộ giới, chỉ giới, số tầng...

UBND xã, phường và đặc khu công khai các quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc làm cơ sở miễn giấy phép xây dựng.