Hai gia đình ở xã Ea Kly, Đắk Lắk có 6 người nhập viện với triệu chứng đau bụng sau khi ăn thực phẩm. Bệnh viện chưa xác định được nguyên nhân.

Ngày 24/11, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, chiều tối 23/11, đơn vị đã tiếp nhận 6 bệnh nhân (cùng trú tại xã Ea Kly) nhập viện với triệu chứng viêm ruột cấp, nghi do ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân thuộc hai gia đình khác nhau.

Trường hợp thứ nhất gồm hai mẹ con chị H.N.Niê (SN 1975) và cháu Ph.Niê.H.Â (SN 2017, trú tại buôn Mbê, xã Ea Kly). Sáng 22/11, cả hai ăn bánh mì mua tại một tiệm ở khu vực Km44, xã Ea Kly. Đến khoảng 15h cùng ngày, hai mẹ con bị đau quặn bụng. Gia đình tự mua thuốc uống nhưng không đỡ nên đến chiều tối 23/11 mới đưa vào viện. Hiện cả hai đang tiếp tục điều trị nội trú, sức khỏe dần hồi phục.

Bà H'N.N sức khỏe dần hồi phục, tiếp tục được theo dõi, điều trị nội trú. Ảnh: N.H/nguồn baoxaydung.vn

Trường hợp thứ hai gồm 4 người trong một gia đình ở thôn An Thịnh (xã Ea Kly) là anh Đ.Tr.H (SN 1982), chị Ng.Th.Ph (SN 1983), cháu Đ.Ng.Ph.T (SN 2008) và cháu Đ.Tr.B.A (SN 2010). Sáng 22/11, cả 4 người cũng ăn bánh mì mua tại khu vực Km44, sức khỏe vẫn bình thường cho đến tối. Khoảng 18h cùng ngày, sau khi ăn nho nhập khẩu được một giờ, cả nhà đồng loạt đau bụng. Do tự điều trị tại nhà không thuyên giảm, chiều 23/11, gia đình đã đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu. Sau khi được xử trí y tế, sức khỏe cả 4 người đã ổn định và được xuất viện.

Theo nhận định sơ bộ từ bệnh viện, hiện chưa đủ cơ sở khẳng định nguồn gây ngộ độc là từ bánh mì hay nho nhập khẩu, cũng như chưa xác định được mối liên hệ nguồn cung cấp thực phẩm giữa hai gia đình. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh các cơ sở kinh doanh thực phẩm liên quan tại khu vực Km44, xã Ea Kly để làm rõ nguyên nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, lựa chọn thực phẩm tươi, có nguồn gốc rõ ràng và ưu tiên chế biến thức ăn tại nhà. Khi ăn uống bên ngoài, nên chọn cơ sở kinh doanh uy tín, được cấp phép, đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.