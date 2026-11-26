Sáng nay, Tòa Hà Nội sẽ tuyên án ông Lê Thanh Thản và 5 đồng phạm. Vụ án xoay quanh trách nhiệm bồi thường cho 519 khách hàng mua căn hộ chưa được cấp sổ đỏ.

Hôm nay (26/11), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án đối với bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) cùng 5 đồng phạm về các sai phạm xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng. Tâm điểm của vụ án là trách nhiệm bồi thường cho 519 khách hàng mua căn hộ không được cấp sổ đỏ, đặc biệt khi Hà Nội vừa có những quyết sách đặc thù nhằm tháo gỡ tồn tại kéo dài tại dự án này.

Tại phần tranh luận trước đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị buộc Công ty Bemes hoàn trả toàn bộ tiền mua nhà theo hợp đồng cho các bị hại; đồng thời, ông Lê Thanh Thản phải liên đới bồi thường khoản chênh lệch theo giá trị thị trường hiện tại. Theo kết luận định giá hồi tháng 7/2026, mức giá này rơi vào khoảng 53–56 triệu đồng/m², tương đương tổng giá trị 519 căn hộ là hơn 2.047 tỷ đồng (trung bình gần 4 tỷ đồng/căn).

Chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Thạch Thảo

Phản bác lại đề nghị trên, bị cáo Lê Thanh Thản cho rằng mức bồi thường theo giá thị trường là "quá cao" và trách nhiệm dân sự quá nặng. Phía luật sư bào chữa cũng cung cấp tài liệu cho thấy giá căn hộ thực tế tại khu vực này chỉ khoảng 38–40 triệu đồng/m², từ đó đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại phương pháp và căn cứ định giá.

Bên cạnh vấn đề giá cả, ông Thản xin được chuyển đổi các căn hộ xây sai công năng thành nhà cho thuê thay vì khôi phục hiện trạng ban đầu để tránh xáo trộn, đồng thời xin nộp 50% lợi nhuận dự án vào ngân sách và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động để có nguồn lực khắc phục hậu quả. Các luật sư cũng đề nghị tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ mới như thái độ thành khẩn, chủ động phối hợp của bị cáo và việc cơ chế đặc thù mới của thành phố đã giúp giảm đáng kể số lượng hộ dân phải di dời.

Theo kết quả được công bố tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến sai phạm tại dự án, đơn vị tư vấn đã thu thập hơn 1.000 thông tin về giá bất động sản tại khu vực CT6 Kiến Hưng trong 2 năm gần đây. Qua khảo sát, 11 thông tin chào bán cho thấy giá bình quân khoảng 56 triệu đồng/m2 vào tháng 5/2026. Để xác định giá giao dịch thực tế, đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp với tổ dân phố gặp gỡ người mua nhà, thu thập 18 thông tin giao dịch với mức giá bình quân khoảng 53 triệu đồng/m2. Từ các dữ liệu này, đơn vị lựa chọn 3 giao dịch có thời điểm và đặc điểm tương đồng để so sánh, xác định giá trị từng căn hộ. Đáng chú ý, các căn hộ được lựa chọn làm tài sản so sánh đều đã có giấy chứng nhận, trong khi 519 căn hộ và nhà ở tại CT6 Kiến Hưng được định giá chưa được cấp sổ. Theo kết luận định giá ngày 10/7/2026, tổng giá trị của 519 căn hộ và nhà ở này là hơn 2.047 tỷ đồng.