Sinh vật trông như khủng long thu nhỏ giữa rừng rậm Trung Mỹ

Cự đà mũ (Corytophanes cristatus) là một loài bò sát thuộc họ Corytophanidae, phân bố chủ yếu tại các khu rừng ẩm của Trung Mỹ như Mexico, Belize và Costa Rica. Điểm nổi bật nhất của loài này chính là phần “mũ” nhô cao trên đầu – thực chất là một mào xương phát triển, khiến nó trông như một sinh vật tiền sử thu nhỏ. Hình dáng này không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác mà còn đóng vai trò trong việc nhận diện và giao tiếp giữa các cá thể.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tuy nhiên, điều khiến cự đà mũ trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở ngoại hình. Nó là một trong những bậc thầy ngụy trang đáng kinh ngạc của tự nhiên. Khi đứng yên trên cành cây, cơ thể màu nâu xám với những vệt hoa văn bất định giúp nó gần như “tan biến” vào nền rừng. Đặc biệt hơn, loài này có thể bất động trong thời gian dài – đôi khi hàng giờ liền – để tránh sự chú ý của kẻ săn mồi cũng như con mồi. Chính chiến thuật “đóng băng” này khiến nhiều người dễ nhầm tưởng nó chỉ là một mảnh vỏ cây khô.

Cự đà mũ là loài săn mồi phục kích. Thực đơn của nó bao gồm côn trùng, nhện và các động vật nhỏ. Với đôi mắt tinh tường và phản xạ nhanh, nó có thể chớp lấy con mồi chỉ trong tích tắc. Khi bị đe dọa, thay vì bỏ chạy ngay lập tức, nó thường dựa vào khả năng ngụy trang trước, chỉ khi nguy hiểm đến gần mới lao đi hoặc nhảy xuống đất để trốn thoát.

Một điểm thú vị khác là cự đà mũ có mối quan hệ họ hàng gần với các loài “thằn lằn Chúa Giê-su” (basilisk), nổi tiếng với khả năng chạy trên mặt nước. Dù bản thân Corytophanes cristatus không có kỹ năng đặc biệt này, nhưng chúng vẫn chia sẻ nhiều đặc điểm hình thái và sinh thái tương đồng, cho thấy sự đa dạng phong phú trong tiến hóa của nhóm bò sát này.

Trong môi trường tự nhiên, cự đà mũ đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng, góp phần kiểm soát số lượng côn trùng và duy trì cân bằng sinh học. Tuy nhiên, giống nhiều loài khác, chúng đang đối mặt với nguy cơ mất môi trường sống do nạn phá rừng. Việc bảo tồn những khu rừng nhiệt đới không chỉ giúp bảo vệ loài vật kỳ lạ này mà còn gìn giữ cả một thế giới đa dạng sinh học phong phú.