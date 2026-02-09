Hà Nội

Video

Sinh vật khổng lồ hiếm gặp có chiều dài như một chiếc xe bus

Một loài sứa khổng lồ hiếm gặp có hình dạng ma quái đã được phát hiện trong chuyến thám hiểm biển sâu gần Argentina.

Trường Hân dịch

Một đoàn thám hiểm khoa học từ CONICET và Đại học Buenos Aires đã ghi nhận một con sứa khổng lồ có kích thước bất thường ở Biển Argentina, dài tương đương một chiếc xe buýt trường học. Phát hiện này diễn ra trong chiến dịch "Sự sống ở những vùng cực", từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026, theo Somoscitrica.com.

Video: @somoscitrica / Instagram

Mẫu vật được phát hiện ở độ sâu 253 mét, trên sườn lục địa Argentina. Đó là loài Stygiomedusa gigantea, một loài sứa biển sâu cực kỳ hiếm, có tổng chiều dài ước tính khoảng 11 mét.

Chiến dịch được thực hiện trên tàu nghiên cứu R/V Falkor, đã đi qua Nam Đại Tây Dương từ Buenos Aires đến Tierra del Fuego, khám phá những khu vực gần như chưa được biết đến như hẻm núi ngầm Colorado-Rawson và các rạn san hô biển sâu của Bathelia candida. 🪼 Loài sứa này nổi bật với bốn bộ phận miệng, có thể kéo dài tới 10 mét và không có tế bào châm. Thay vì cắn, nó sử dụng chúng để bao vây và bắt giữ sinh vật phù du và cá nhỏ. Chiếc chuông của nó, với đường kính gần một mét, tạo nên một trong những hình dạng nổi bật nhất ở đại dương sâu thẳm.

Việc phát hiện này được thực hiện nhờ ROV SuBastian, một phương tiện điều khiển từ xa có khả năng lặn xuống độ sâu 4.500 mét và quay phim độ phân giải cao mà không làm xáo trộn hệ sinh thái - một công cụ quan trọng để nghiên cứu sinh vật biển mà không cần các phương pháp xâm lấn.

Kể từ khi được xác định khoa học vào năm 1910, loài này chỉ được quan sát hơn một trăm lần trên toàn thế giới. Phát hiện này đưa Biển Argentina trở lại bản đồ đa dạng sinh học toàn cầu và khẳng định rằng phần lớn sinh vật biển sâu của nó vẫn đang chờ được khám phá.

#sứa biển #khám phá đại dương #sinh vật hiếm #Biển Argentina #công nghệ ROV

