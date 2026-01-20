Khoảnh khắc người phụ nữ lặn ngắm san hô thì bị cá mập cắn và kéo đi

Một du khách đã bị cá mập cắn khi đang bơi ở Fernando de Noronha. Những khoảnh khắc trước và trong vụ tấn công đã được ghi lại trên video, làm dấy lên cuộc tranh luận về sự tương tác giữa con người và sinh vật biển, theo tài khoản @Realidadcarmelo đăng tải.

Video: @realidadcarmelo / Instagram

Một sự việc gây sốc đã xảy ra vào thứ Sáu tuần trước tại quần đảo Fernando de Noronha của Brazil, một trong những điểm đến đẹp như tranh vẽ nhất ở Nam Đại Tây Dương. Khi đang lặn trong làn nước trong vắt, một du khách đã bị cá mập y tá cắn, một cảnh tượng đã được ghi lại trên video và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Nạn nhân là Tayane Dalazen, một luật sư 36 tuổi, người đã kể lại sự việc tận mắt chứng kiến. "Tôi cảm thấy một cú cắn rất mạnh vào chân và nó không chịu nhả ra", cô nói. Theo cô, một hướng dẫn viên từ một nhóm khác đã phản ứng ngay lập tức: với chiếc máy quay phim trên tay, anh ta đã đánh vào đầu con cá mập, khiến nó bơi đi.

Dalazen làm rõ rằng cá mập y tá thường không tấn công người và những loại sự cố này rất hiếm. Trong những hình ảnh do chính cô chia sẻ, có thể thấy khoảnh khắc trước khi bị tấn công, khi cô đang bơi giữa đàn cá và các loài động vật biển khác. Một video khác, được lan truyền sau đó, cho thấy chính xác khoảnh khắc bị cắn.

Mặc dù bị hoảng sợ, người phụ nữ đã thoát khỏi nguy hiểm và khiến mọi người ngạc nhiên với thái độ của cô sau sự cố. Cô ấy đảm bảo với mọi người rằng mình không bị chấn thương tâm lý và sẽ tiếp tục tham gia lướt sóng và bơi lội. "Tôi đang ở trong môi trường sống của động vật, tôi không đeo trang sức và được một hướng dẫn viên địa phương đi cùng", cô nói thêm rằng cô dự định sẽ quay lại Fernando de Noronha trong tương lai.