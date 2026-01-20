Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Khoảnh khắc người phụ nữ lặn ngắm san hô thì bị cá mập cắn và kéo đi

Con cá mập đã cắn vào chân nữ du khách khi cô đang lặn ngắm san hô, video lan nhanh chóng trên mạng vì độ kịch tính.

Trường Hân dịch

Một du khách đã bị cá mập cắn khi đang bơi ở Fernando de Noronha. Những khoảnh khắc trước và trong vụ tấn công đã được ghi lại trên video, làm dấy lên cuộc tranh luận về sự tương tác giữa con người và sinh vật biển, theo tài khoản @Realidadcarmelo đăng tải.

Video: @realidadcarmelo / Instagram

Một sự việc gây sốc đã xảy ra vào thứ Sáu tuần trước tại quần đảo Fernando de Noronha của Brazil, một trong những điểm đến đẹp như tranh vẽ nhất ở Nam Đại Tây Dương. Khi đang lặn trong làn nước trong vắt, một du khách đã bị cá mập y tá cắn, một cảnh tượng đã được ghi lại trên video và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Nạn nhân là Tayane Dalazen, một luật sư 36 tuổi, người đã kể lại sự việc tận mắt chứng kiến. "Tôi cảm thấy một cú cắn rất mạnh vào chân và nó không chịu nhả ra", cô nói. Theo cô, một hướng dẫn viên từ một nhóm khác đã phản ứng ngay lập tức: với chiếc máy quay phim trên tay, anh ta đã đánh vào đầu con cá mập, khiến nó bơi đi.

Dalazen làm rõ rằng cá mập y tá thường không tấn công người và những loại sự cố này rất hiếm. Trong những hình ảnh do chính cô chia sẻ, có thể thấy khoảnh khắc trước khi bị tấn công, khi cô đang bơi giữa đàn cá và các loài động vật biển khác. Một video khác, được lan truyền sau đó, cho thấy chính xác khoảnh khắc bị cắn.

Mặc dù bị hoảng sợ, người phụ nữ đã thoát khỏi nguy hiểm và khiến mọi người ngạc nhiên với thái độ của cô sau sự cố. Cô ấy đảm bảo với mọi người rằng mình không bị chấn thương tâm lý và sẽ tiếp tục tham gia lướt sóng và bơi lội. "Tôi đang ở trong môi trường sống của động vật, tôi không đeo trang sức và được một hướng dẫn viên địa phương đi cùng", cô nói thêm rằng cô dự định sẽ quay lại Fernando de Noronha trong tương lai.

#cá mập #Fernando de Noronha #du khách #tấn công #sinh vật biển #video

Bài liên quan

Video

Người phụ nữ bị cá sấu kéo đi dưới nước, nhân chứng la hét bất lực

Các nhân chứng cho biết cô đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng đã bị con cá sấu khống chế.

Một phụ nữ 57 tuổi ở huyện Jajpur, bang Odisha, đã bị cá sấu kéo xuống sông Kharasrota vào thứ Hai. Điều này đã gây ra sự hoảng loạn gần bờ sông. Vụ việc gây sốc này xảy ra ở làng Kantia, cách Bhubaneswar khoảng 30 km, khi nạn nhân, bà Soudamini Mahala, đi ra sông để giặt quần áo, thông tin trên Free Press Journal.

Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy con cá sấu bất ngờ lao về phía Mahala và kéo cô xuống hạ lưu trong khi những người dân làng kinh hoàng la hét từ một cây cầu gần đó. Mặc dù họ đã kêu cứu tuyệt vọng, nhưng không ai đến kịp thời. Các nhân chứng cho biết cô đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng đã bị con cá sấu khống chế.

Xem chi tiết

Video

Cá heo trắng bất ngờ xuất hiện ở bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa

Đàn cá heo bất ngờ xuất hiện bơi sát bờ biển Sầm Sơn, trong đó có một con màu trắng.

Tối 11/1, đại diện UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết thông tin đàn cá heo trắng xuất hiện tại biển Sầm Sơn trong sáng cùng ngày là đúng thực tế và đã được một số người dân quay lại clip, thông tin trên báo Người lao động.

Video: Bùi Đức Kỳ / MXH
Xem chi tiết

Video

Camera nhà dân ghi lai cảnh nhóm trẻ bị người đàn ông đánh gây bức xúc

Một người đàn ông hành hung nhóm trẻ câu cá tại hồ công cộng, gây xôn xao dư luận và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 22/12/2025, mạng xã hội xuất hiện thông tin việc một người đàn ông có tên B.V.Đ dùng hung khí và tay chân gây thương tích cho một nhóm trẻ vị thành niên.

Camera nhà dân ghi lại cảnh người đàn ông hành hung nhóm trẻ vị thành niên tại Quảng Ngãi. Video: MXH/Facebook
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới