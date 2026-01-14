Hà Nội

Video

Người phụ nữ bị cá sấu kéo đi dưới nước, nhân chứng la hét bất lực

Các nhân chứng cho biết cô đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng đã bị con cá sấu khống chế.

Trường Hân dịch

Một phụ nữ 57 tuổi ở huyện Jajpur, bang Odisha, đã bị cá sấu kéo xuống sông Kharasrota vào thứ Hai. Điều này đã gây ra sự hoảng loạn gần bờ sông. Vụ việc gây sốc này xảy ra ở làng Kantia, cách Bhubaneswar khoảng 30 km, khi nạn nhân, bà Soudamini Mahala, đi ra sông để giặt quần áo, thông tin trên Free Press Journal.

Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy con cá sấu bất ngờ lao về phía Mahala và kéo cô xuống hạ lưu trong khi những người dân làng kinh hoàng la hét từ một cây cầu gần đó. Mặc dù họ đã kêu cứu tuyệt vọng, nhưng không ai đến kịp thời. Các nhân chứng cho biết cô đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng đã bị con cá sấu khống chế.

Video: @Ajaykumarnath / X

Đoạn video gây sốc, được một cư dân quay lại, nhanh chóng lan truyền trên mạng, làm dấy lên cuộc tranh luận về xung đột giữa người và cá sấu ngày càng gia tăng ở vùng ven biển Odisha. Lực lượng cứu hỏa và các đội kiểm lâm đã tiến hành tìm kiếm, nhưng Mahala vẫn mất tích.

“Chúng tôi thấy con cá sấu đang kéo cô ấy xuống và lập tức nhảy xuống sông để cứu cô ấy, nhưng nỗ lực của chúng tôi đều vô ích”, Naba Kishore Mahala, một nhân chứng cho biết. Các quan chức đã kêu gọi người dân làng tránh xa con sông, cảnh báo về việc cá sấu thường xuyên xuất hiện trở lại trong khu vực.

Cư dân các huyện Jajpur, Bhadrak và Kendrapara cho biết các vụ tấn công như vậy đang trở nên thường xuyên một cách đáng báo động, đặc biệt là ở các khu vực liên quan đến hệ thống sông Bhitarkanika, nơi sinh sống của quần thể cá sấu nước mặn lớn nhất cả nước.

Theo các quan chức lâm nghiệp, Khu bảo tồn động vật hoang dã Bhitarkanika, trải rộng trên diện tích 672 km vuông, là nơi sinh sống của 1.826 con cá sấu nước mặn, mặc dù người dân địa phương cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều. Người dân làng cáo buộc rằng bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại và thương vong, chính quyền vẫn ưu tiên bảo vệ động vật hoang dã hơn sự an toàn của con người.

“Chúng tôi đang bị đối xử bất công dưới danh nghĩa bảo tồn rừng. Người dân ở đây sống trong sợ hãi mỗi ngày trong khi cá sấu tự do đi lại”, một cư dân cho biết.

