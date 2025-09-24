Siêu bão Ragasa tiến gần, Trung Quốc chuẩn bị ứng phó sao?

Tính đến 17h30 chiều 23/9, hơn 1,04 triệu người dân ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã được sơ tán để đảm bảo an toàn khi bão Ragasa tiến gần.

Theo Tân Hoa Xã, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên mức cao nhất vào lúc 10 giờ sáng 23/9 khi bão Ragasa được dự báo sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh này vào ngày 24/9.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông cho biết, tính đến 17h30 ngày 23/9, hơn 1,04 triệu người dân tại tỉnh này đã được sơ tán đến các điểm tránh trú để đảm bảo an toàn. Các nhà khí tượng học cảnh báo rằng Ragasa có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.

Các tàu cá neo đậu tại một bến cảng trên đảo Hailing, thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, ngày 23/9. Ảnh: THX.

Theo đài quan sát khí tượng tỉnh, cơn bão dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển từ thành phố Chu Hải đến huyện Từ Văn vào ngày 24/9.

Cơn bão dự kiến ​​sẽ mang theo mưa lớn và gió mạnh, một số khu vực sẽ có lượng mưa cực lớn, trong khi các khu vực nằm ngay trên đường đi của tâm bão có thể hứng chịu sức gió giật lên tới 60m/s.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, một số khu vực ở phía đông tỉnh Giang Tô và An Huy cũng sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão.

Chính quyền Trung Quốc đã phân bổ khoảng 60.000 mặt hàng từ nguồn cứu trợ thiên tai trung ương cho Quảng Đông để ứng phó với cơn bão.

Chính quyền thành phố Chu Hải đã áp dụng lệnh kiểm soát giao thông trên toàn thành phố kể từ 21 giờ tối 23/9, cấm tất cả các phương tiện không khẩn cấp lưu thông trên đường và kêu gọi người dân ở trong nhà.

Chính quyền Quảng Đông đã huy động hàng chục nghìn nhân sự để sẵn sàng ứng phó và tạm dừng 210 dịch vụ phà chở khách.

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, dự kiến là khu vực bị ảnh hưởng tiếp theo trên đường đi của cơn bão. Cơ quan khí tượng dự báo, ​​bão Ragasa sẽ đi vào khu vực giữa thành phố Ngọc Lâm và Bắc Hải vào rạng sáng 25/9. Lúc 11 giờ sáng 23/9, Quảng Tây đã nâng mức cảnh báo khẩn cấp về bão lên Cấp độ III. Tất cả tàu chở khách và phà ở vùng biển ven bờ Quảng Tây đều tạm ngừng hoạt động.

