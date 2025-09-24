Hà Nội

Thế giới

Siêu bão Ragasa tiến gần, Trung Quốc chuẩn bị ứng phó sao?

Tính đến 17h30 chiều 23/9, hơn 1,04 triệu người dân ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã được sơ tán để đảm bảo an toàn khi bão Ragasa tiến gần.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên mức cao nhất vào lúc 10 giờ sáng 23/9 khi bão Ragasa được dự báo sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh này vào ngày 24/9.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông cho biết, tính đến 17h30 ngày 23/9, hơn 1,04 triệu người dân tại tỉnh này đã được sơ tán đến các điểm tránh trú để đảm bảo an toàn. Các nhà khí tượng học cảnh báo rằng Ragasa có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.

bao2.png
Các tàu cá neo đậu tại một bến cảng trên đảo Hailing, thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, ngày 23/9. Ảnh: THX.

Theo đài quan sát khí tượng tỉnh, cơn bão dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển từ thành phố Chu Hải đến huyện Từ Văn vào ngày 24/9.

Cơn bão dự kiến ​​sẽ mang theo mưa lớn và gió mạnh, một số khu vực sẽ có lượng mưa cực lớn, trong khi các khu vực nằm ngay trên đường đi của tâm bão có thể hứng chịu sức gió giật lên tới 60m/s.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, một số khu vực ở phía đông tỉnh Giang Tô và An Huy cũng sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão.

Chính quyền Trung Quốc đã phân bổ khoảng 60.000 mặt hàng từ nguồn cứu trợ thiên tai trung ương cho Quảng Đông để ứng phó với cơn bão.

Chính quyền thành phố Chu Hải đã áp dụng lệnh kiểm soát giao thông trên toàn thành phố kể từ 21 giờ tối 23/9, cấm tất cả các phương tiện không khẩn cấp lưu thông trên đường và kêu gọi người dân ở trong nhà.

Chính quyền Quảng Đông đã huy động hàng chục nghìn nhân sự để sẵn sàng ứng phó và tạm dừng 210 dịch vụ phà chở khách.

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, dự kiến là khu vực bị ảnh hưởng tiếp theo trên đường đi của cơn bão. Cơ quan khí tượng dự báo, ​​bão Ragasa sẽ đi vào khu vực giữa thành phố Ngọc Lâm và Bắc Hải vào rạng sáng 25/9. Lúc 11 giờ sáng 23/9, Quảng Tây đã nâng mức cảnh báo khẩn cấp về bão lên Cấp độ III. Tất cả tàu chở khách và phà ở vùng biển ven bờ Quảng Tây đều tạm ngừng hoạt động.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Trung Quốc

Nguồn video: Daily Mail
Bài liên quan

Thế giới

Lở đất ở Philippines vì siêu bão Ragasa, nhiều người thương vong

Một trận lở đất do siêu bão Ragasa ở Philippines đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo Rappler, Văn phòng Thông tin Công cộng Tuba cho biết, trận lở đất xảy ra ở Sitio Begis, Poblacion dọc theo Quốc lộ Marcos ở Tuba, Benguet (Philippines), vào khoảng 14 giờ chiều 22/9 khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào miền bắc Philippines.

Sự cố xảy ra khi Benguet được đặt dưới mức báo động số 1 do siêu bão Ragasa gây mưa lớn ở tỉnh này.

Xem chi tiết

Thế giới

Philippines sơ tán hàng nghìn người dân vì siêu bão Ragasa

Hơn 10.000 người dân ở Philippines đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn khi siêu bão Ragasa tiến gần đất liền.

CNA dẫn thông tin từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia Philippines cho biết, tính đến 11 giờ sáng ngày 22/9, sức gió mạnh nhất duy trì ở tâm bão là 215 km/h, với sức gió giật lên tới 265 km/h khi bão di chuyển về phía tây hướng tới quần đảo Baybuyan (Philippines).

"Tôi thức giấc vì gió mạnh, đập vào cửa sổ", Tirso Tugagao, một cư dân ở Aparri, một thị trấn ven biển ở phía bắc tỉnh Cagayan, cho hay.

Xem chi tiết

Thế giới

Philippines thông báo Ragasa mạnh lên thành siêu bão

Sáng 21/9, Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết, bão nhiệt đới Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão.

sieu-bao.jpg
Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão. Ảnh: Pagasa/Facebook

Trong thông báo lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương), Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết, Ragasa đã đạt đến cấp siêu vào lúc 8 giờ sáng. Pagasa cho biết thêm, hệ thống thời tiết này vẫn nằm trong phạm vi theo dõi của Philippines.

Xem chi tiết

