Xã hội

Sạt lở lớn chia cắt Tỉnh lộ 162 ở Lào Cai

Điểm sạt lở lớn khiến đoạn đường dài hơn 100m bị vùi lấp, gây chia cắt hoàn toàn tuyến từ xã Tằng Loỏng đi xã Văn Bàn (Lào Cai).

Bảo Ngân

Theo thông tin ban đầu, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khoảng 13h ngày 26/9, tại Km7+900 TL162, tuyến đường Quý Xa (đoạn qua xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) xảy ra sạt lở lớn khiến đoạn đường dài hơn 100m bị vùi lấp, gây chia cắt hoàn toàn tuyến từ xã Tằng Loỏng đi xã Văn Bàn.

Theo ước tính ban đầu, điểm sạt lở có chiều cao 35 - 40m, tổng khối lượng đất đá sạt xuống khoảng hơn 50.000 m3.

a6272fb1-090a-4318-ba51-6d9d96b60392.jpg
Điểm sạt lở lớn chia cắt Tỉnh lộ 162 ở Lào Cai. (Ảnh: HVH).

Tiếp nhận thông tin, đơn vị quản lý tuyến đường đã huy động máy móc, nhân lực đến hiện trường để khắc phục. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá lớn và sườn núi phía trên vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nên công tác thông tuyến 1 dự kiến phải mất ít nhất 2 ngày.

Để lưu thông từ xã Tằng Loỏng đi xã Văn Bàn, các phương tiện sẽ di chuyển theo hướng xã Tằng Loỏng - Tỉnh lộ 151 (Võ Lao) - cầu Khe Lếch (Quốc lộ 279) - rẽ phải vào xã Văn Bàn.

>>> Video: Sạt lở lớn chia cắt Tỉnh lộ 162 ở Lào Cai. (Nguồn: FB).

#Sạt lở lớn #Tỉnh lộ 162 ở Lào Cai

