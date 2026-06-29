Sắp xếp mạng lưới trường lớp tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12/2026

Bộ GD&ĐT đưa ra lộ trình thí điểm tổ chức, sắp xếp mạng lưới trường lớp tại các địa phương sẽ triển khai tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12 năm nay.

Bộ GD&ĐT vừa tổ chức cuộc họp với các sở GD&ĐT về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó tập trung thảo luận về kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp.

Theo lộ trình được đưa ra, việc thí điểm tổ chức, sắp xếp mạng lưới trường lớp tại các địa phương sẽ triển khai tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12 năm nay, sau đó tiến hành đại trà trong quý I/2027.

Báo cáo về kết quả giai đoạn qua, TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) cho biết, sau 1 năm thực hiện, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp theo đúng tiến độ.

Tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đã giảm 586 trường, đồng thời giảm 709 vị trí lãnh đạo quản lý.​

Xu hướng tinh giản này tập trung chủ yếu vào các cơ sở có quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chưa hiệu quả, các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có chức năng chồng chéo.

Lạng Sơn là một trong những địa phương sẵn sàng tham gia giai đoạn thí điểm tiếp theo. Giám đốc Sở GD&ĐT Hoàng Quốc Tuấn cho rằng việc sắp xếp cần đi kèm chính sách phù hợp cho giáo viên để vừa tinh gọn bộ máy, vừa giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tại địa phương. Ông cũng đề xuất tăng cường vai trò quản lý của chính quyền cấp xã trong mô hình mới.

Tại Hà Nội, ngành giáo dục đang triển khai đề án sắp xếp theo hai hướng là sáp nhập các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc xây dựng mô hình trường liên cấp để giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu giáo viên. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, mỗi đơn vị sau sắp xếp sẽ không hợp nhất quá ba cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm chất lượng quản lý.

Là địa phương dự kiến tham gia thí điểm trong giai đoạn tới, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk - bà Lê Thị Thanh Xuân đề xuất cần có sự đồng bộ về chỉ đạo và hệ thống văn bản giữa các cấp, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho địa phương trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, cần sớm xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho việc kết nối trong toàn ngành và với các lĩnh vực liên quan.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào ổn định. Do đó, nhằm tinh gọn bộ máy, đạt yêu cầu cao trong quản lý hệ thống giáo dục.

Thí sinh Hà Nội hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Trong thời gian tới, việc tiếp tục sắp xếp bộ máy, mạng lưới trường lớp là cần thiết, bắt buộc phải làm và phải làm một cách hợp lý, có lộ trình, có thí điểm, phù hợp với bối cảnh, thực tiễn.

Ông Phạm Ngọc Thưởng lưu ý, sắp xếp, tổ chức bộ máy là giảm biên chế nhưng tăng hiệu quả, triển khai thí điểm trước, đại trà sau, đánh giá ưu điểm, hạn chế với tinh thần chung và phải bàn về những khó khăn để dự báo và có những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc.

Trong 1 năm qua, đã có những mô hình triển khai hiệu quả, đã có những bài học kinh nghiệm. Vì vậy, cần thống nhất nhận thức toàn ngành, đặc biệt là đội ngũ có những ảnh hưởng, tác động bởi việc sắp xếp. Phải ưu tiên cho hiệu quả, thuận lợi và lợi ích chung của toàn ngành, toàn xã hội.

Thứ trưởng Thường trực cũng đề nghị các sở GDĐT chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các xã, phường để có sự thống nhất, phối hợp triển khai, có đánh giá tác động đầy đủ về đề án sắp xếp bảo đảm tối đa tiếp cận giáo dục của học sinh.

Dự kiến, lộ trình thí điểm tổ chức, sắp xếp mạng lưới trường lớp tại các địa phương sẽ thực hiện tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12/2026 và triển khai đại trà trong quý I/2027.