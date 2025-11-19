Hà Nội

Xã hội

Sạt lở núi ở Gia Lai làm sập nhà dân, một phụ nữ tử vong

Sáng 19/11, tại khu vực Hải Minh, phường Quy Nhơn xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng, khiến một căn nhà bị đổ sập, hai người bị mắc kẹt.

Hà Ngọc Chính

Ghi nhận tại hiện trường, đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống làm sập hoàn toàn căn nhà của 2 người cao tuổi sinh sống tại đây. Lực lượng chức năng đã giải cứu và đưa người đàn ông ra ngoài an toàn, riêng bà Đ.T.C. (SN 1967) đã không qua khỏi. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình hoàn tất hậu sự.

dv.jpg
Hiện trường vụ việc khiến người phụ nữ tử vong. Ảnh ĐVCC

Cùng thời điểm, tại khu vực núi Một (phường Quy Nhơn), sạt lở bắt đầu từ khoảng rạng sáng và vẫn tiếp tục. Đất đá tiếp tục tràn xuống khu vực chân núi thuộc khu phố 57, khiến một đoạn đường dài xuất hiện vết nứt. Chính quyền cắm biển cảnh báo và cấm người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Trước đó, UBND phường đã chủ động di dời 35 hộ dân sinh sống ven chân núi đến nơi an toàn, nên không có thương vong. Hiện vẫn còn 3 điểm có nguy cơ sạt lở cao, lực lượng chức năng đã sơ tán 100% người dân tại các vị trí này.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, chính quyền địa phương đang túc trực, theo dõi diễn biến địa chất và chuẩn bị phương án ứng phó nếu sạt lở tiếp tục xảy ra.

Sạt lở núi ở Hà Tĩnh, nhiều trang trại, nhà dân bị vùi lấp

Một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) khiến 1 người bị thương, đất đá vùi lấp nhà cửa, trang trại của 3 hộ dân.

Tối 3/11, thông tin từ UBND xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tại khu vực Rú Rác, thôn Nam Thành vừa xảy ra sạt lở núi khiến 1 người bị thương, khối lượng lớn đất đá đổ sập, vùi lấp nhà và trang trại của người dân.

sat-lo-nui-1762167397932498915786.jpg
Hiện trường vụ sạt lở.
Sạt lở núi xô đổ xe tải, đất đá vùi lấp máy múc ở Hà Tĩnh

Xe tải cùng máy múc đang xúc dọn đất do sạt lở trên tuyến đường ven biển, bất ngờ lượng lớn đất từ trên đồi sạt đổ xuống, khiến 2 tài xế bị thương nặng.

Tối 4/11, thông tin từ Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho biết, trong lúc phương tiện đang tham gia khắc phục sự cố sạt lở đất, đá trên tuyến đường ven biển, bất ngờ đất, đá từ trên núi tiếp tục đổ tràn xuống khiến tài xế lái máy múc và xe tải bị thương nặng.

fa7d9f89-e2de-479f-97f8-ae00c5c4255f.jpg
Lượng lớn đất đá từ trên núi đổ xuống vùi lấp máy múc, xô đổ xe tải.
Sạt lở nghiêm trọng, Quảng Trị khẩn cấp di dời nhiều hộ dân

Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.

Ngày 17/11, thông tin từ UBND xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng đang khẩn cấp di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h cùng ngày, một phần ngôi nhà của bà N.T.T (khối 3A, xã Khe Sanh) bị sập do sạt lở phía chân móng. Rất may không có thiệt hại về người.

