Sạt lở núi ở Gia Lai làm sập nhà dân, một phụ nữ tử vong

Sáng 19/11, tại khu vực Hải Minh, phường Quy Nhơn xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng, khiến một căn nhà bị đổ sập, hai người bị mắc kẹt.

Ghi nhận tại hiện trường, đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống làm sập hoàn toàn căn nhà của 2 người cao tuổi sinh sống tại đây. Lực lượng chức năng đã giải cứu và đưa người đàn ông ra ngoài an toàn, riêng bà Đ.T.C. (SN 1967) đã không qua khỏi. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình hoàn tất hậu sự.

Hiện trường vụ việc khiến người phụ nữ tử vong. Ảnh ĐVCC

Cùng thời điểm, tại khu vực núi Một (phường Quy Nhơn), sạt lở bắt đầu từ khoảng rạng sáng và vẫn tiếp tục. Đất đá tiếp tục tràn xuống khu vực chân núi thuộc khu phố 57, khiến một đoạn đường dài xuất hiện vết nứt. Chính quyền cắm biển cảnh báo và cấm người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Trước đó, UBND phường đã chủ động di dời 35 hộ dân sinh sống ven chân núi đến nơi an toàn, nên không có thương vong. Hiện vẫn còn 3 điểm có nguy cơ sạt lở cao, lực lượng chức năng đã sơ tán 100% người dân tại các vị trí này.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, chính quyền địa phương đang túc trực, theo dõi diễn biến địa chất và chuẩn bị phương án ứng phó nếu sạt lở tiếp tục xảy ra.

