Sắp khởi công dự án Cảng nước sâu Cửa Lò hơn 9000 tỷ đồng

Dự án Xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò do Công ty CP Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, quy mô cho tàu trọng tải 100.000 DWT đến 200.000 DWT, khu hậu phương cảng 50 ha đến 120 ha.

Theo ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, dự án đã đầy đủ cơ sở pháp lý. Được cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2010 và điều chỉnh năm 2021; hoàn thành thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi, quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán. Về mặt bằng, khu vực hậu phương cảng diện tích 18,75 ha, xã Hải Lộc đã thu hồi gần 0,8 ha và đang khẩn trương hoàn tất thủ tục giao đất cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ thông báo khởi công vào ngày 16/12, lễ khởi công diễn ra vào sáng 19/12 cùng các dự án trong cả nước.

Khi hoàn thành dự án Cảng nước sâu Cửa Lò sẽ góp phần tháo gỡ “nút thắt” hạ tầng chiến lược cho tỉnh, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết, Bộ Xây dựng đã cập nhật dự án vào danh mục các công trình dự án khánh thành, khởi công trên toàn quốc vào ngày 19/12 và trình Thủ tướng Chính phủ.

Tại phiên họp chuyên đề tháng 12 vừa diễn ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm của tỉnh. Qua đó đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và Công an tỉnh phối hợp chuẩn bị lễ khởi công; Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện thủ tục đất đai.