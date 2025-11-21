Sao Việt động viên Hoa hậu Hương Giang khi trượt top 30 Miss Universe 2025

Hà Nội

Giải trí

Khi Hoa hậu Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025, nhiều sao Việt gửi lời an ủi đến nữ ca sĩ.

Sáng ngày 21/11, Hoa hậu Hương Giang cùng hơn 100 thí sinh trải qua chung kết Miss Universe 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025. Đại diện Việt Nam không có tên trong top 30 chung cuộc. Ảnh: Vietnamnet.
Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh nhắn nhủ Hương Giang: “Quá tự hào rồi. Nghỉ ngơi sau chẳng hành trình nỗ lực thôi nào”. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
Hòa Minzy và Erik sang Thái Lan trực tiếp cổ vũ Hương Giang thi Miss Universe 2025. Khi đàn chị trượt top 30, Hòa Minzy bày tỏ: “Chẳng phải đã quá kiên cường rồi sao! Giỏi lắm ạ. Em ôm chị”. Ảnh: FB Erik.
Ninh Dương Lan Ngọc nhắn nhủ Hương Giang: "Quá giỏi trong 1 chuyến hành trình dài rồi em. Về nghỉ ngơi thôi nào". Á hậu Quỳnh Anh động viên Hương Giang: "Chị làm quá tốt rồi chị". Ảnh: FB Hương Giang.
Bùi Quỳnh Hoa và Hà Tâm Như cũng an ủi Hương Giang khi trượt top 30. Ảnh: FB Hương Giang.
Hà Tâm Như sang Thái Lan trực tiếp cổ vũ Hương Giang thi Miss Universe 2025. Trước chung kết, Tâm Như viết tâm thư gửi đàn chị. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Tâm Như cho biết, nhiều năm qua, Hương Giang đã cống hiến bằng tất cả trái tim mình, tạo nên những giá trị ý nghĩa, lớn lao và đầy nhân văn cho xã hội và cho cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Điều đó luôn làm Tâm Như cảm phục. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Tâm Như được Hương Giang nâng đỡ, dạy dỗ, chỉ bảo. “Với em, cơ hội chị trao thật sự rất lớn. Ngày em đi thi quốc tế, chị và công ty đã gửi tiền hỗ trợ, còn cho em cả váy và túi xách của chị. Những điều đó em luôn trân trọng và biết ơn từ tận đáy lòng”, Tâm Như viết. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
Tâm Như chúc Hương Giang luôn tự tin, tỏa sáng, và mãi là top 1 trong trái tim cô. Ảnh: FB Hà Tâm Như.
