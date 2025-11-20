Hà Nội

Hương Giang gợi cảm ở bán kết Miss Universe 2025

Giải trí

Ở bán kết Miss Universe 2025, Hương Giang trình diễn tự tin trong 2 phần thi: trang phục dạ hội và áo tắm. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Tối ngày 19/11, tại Thái Lan, Hương Giang cùng hơn 100 thí sinh của cuộc thi Miss Universe bước vào bán kết. Đại diện Việt Nam gợi cảm với bikini một mảnh tông đỏ trong phần thi trang phục áo tắm. Ảnh: Miss Universe Thailand.
Hương Giang tự tin trình diễn, khoe vóc dáng gợi cảm, săn chắc ở bán kết. Ảnh: Miss Universe.
Trong phần thi trang phục dạ hội, Hương Giang diện đầm bó sát, đính kết pha lê. Ảnh: Tiền Phong.
Đại diện Việt Nam búi tóc cao trong phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Tiền Phong.
Trước đêm bán kết Miss Universe 2025, Hương Giang tham gia phần thi Trang phục dân tộc (National Costume). Đại diện Việt Nam diện áo dài trắng, dắt xe đạp trên sân khấu. Ảnh: Galaxy Queen.
Nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông chia sẻ trên Vietnamnet chiếc xe đạp được trang trí bằng khoảng 300 nghìn viên đá pha lê lấp lánh. Chi phí nguyên liệu đá chỉ riêng phần này đã rơi vào khoảng 1,5 tỷ đồng. Ảnh: Galaxy Queen.
Ban tổ chức Miss Universe 2025 giới thiệu Hương Giang là ca sĩ, người mẫu và nhà sản xuất nổi tiếng. Ảnh: Galaxy Queen.
"Sau khi gây chú ý từ chương trình Vietnam Idol và trở thành Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, giờ đây cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng", ban tổ chức Miss Universe 2025 cho hay. Ảnh: Galaxy Queen.
Theo Tiền Phong, ban tổ chức Miss Universe 2025 cho biết, ban giám khảo năm nay sẽ chọn ra top 30, top 12, top 5, top 3 và hoa hậu. Ảnh: Galaxy Queen.
Như vậy, năm nay, ban giám khảo không chọn ra top 10 sau top 30. Ảnh: Galaxy Queen.
Chung kết Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 21/11. Ảnh: Galaxy Queen.
#Hương Giang #Miss Universe #Hoa hậu #Hoa hậu Hương Giang #Miss Universe 2025

