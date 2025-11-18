Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hương Giang bật chế độ trẻ trung ngỡ ngàng khi du lịch Nhật Bản

Giải trí

Hương Giang bật chế độ trẻ trung ngỡ ngàng khi du lịch Nhật Bản

Trong chuyến du lịch Nhật Bản gần đây, diễn viên Hương Giang gây chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung sau 9 tháng sinh con.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, nữ diễn viên Nguyễn Hương Giang đã chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản, lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Điều khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ chính là sắc vóc "không tuổi" của cô.
Mới đây, nữ diễn viên Nguyễn Hương Giang đã chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản, lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Điều khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ chính là sắc vóc "không tuổi" của cô.
Nữ diễn viên chọn những trang phục có gam màu sặc sỡ, nổi bật giữa khung cảnh tuyệt đẹp của đất nước mặt trời mọc.
Nữ diễn viên chọn những trang phục có gam màu sặc sỡ, nổi bật giữa khung cảnh tuyệt đẹp của đất nước mặt trời mọc.
Các khoảnh khắc Hương Giang tạo dáng nhí nhảnh, tinh nghịch trên đường phố Nhật Bản khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.
Các khoảnh khắc Hương Giang tạo dáng nhí nhảnh, tinh nghịch trên đường phố Nhật Bản khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.
Gương mặt thanh tú, làn da mịn màng cùng thần thái rạng rỡ càng làm cô thêm cuốn hút.
Gương mặt thanh tú, làn da mịn màng cùng thần thái rạng rỡ càng làm cô thêm cuốn hút.
Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước sắc vóc như chưa từng trải qua sinh nở của nữ diễn viên.
Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước sắc vóc như chưa từng trải qua sinh nở của nữ diễn viên.
Sau hơn 9 tháng hạ sinh quý tử, Hương Giang vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, làn da tươi tắn và phong thái tràn đầy năng lượng.
Sau hơn 9 tháng hạ sinh quý tử, Hương Giang vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, làn da tươi tắn và phong thái tràn đầy năng lượng.
Cô ưu tiên lựa chọn những thiết kế tôn dáng nhưng vẫn đảm bảo sự kín đáo, nhẹ nhàng.
Cô ưu tiên lựa chọn những thiết kế tôn dáng nhưng vẫn đảm bảo sự kín đáo, nhẹ nhàng.
Chính sự tinh tế trong phong cách thời trang giúp Hương Giang luôn xuất hiện với hình ảnh vừa ngọt ngào vừa trưởng thành, ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.
Chính sự tinh tế trong phong cách thời trang giúp Hương Giang luôn xuất hiện với hình ảnh vừa ngọt ngào vừa trưởng thành, ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.
Hương Giang bước vào nghề với hình ảnh một nữ diễn viên hiền lành, dịu dàng. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình đình đám như Mùa hoa tìm lại, Cô gái nhà người ta, Lặng yên dưới vực sâu…
Hương Giang bước vào nghề với hình ảnh một nữ diễn viên hiền lành, dịu dàng. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình đình đám như Mùa hoa tìm lại, Cô gái nhà người ta, Lặng yên dưới vực sâu…
Sau khi lập gia đình và sinh con, Hương Giang ít xuất hiện hơn trên màn ảnh nhưng mỗi lần tái xuất đều để lại dấu ấn đậm nét.
Sau khi lập gia đình và sinh con, Hương Giang ít xuất hiện hơn trên màn ảnh nhưng mỗi lần tái xuất đều để lại dấu ấn đậm nét.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#diễn viên Hương Giang #nhan sắc diễn viên Hương Giang #diễn viên Hương Giang sau sinh #Hương Giang #du lịch Nhật Bản #sắc vóc trẻ trung

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT