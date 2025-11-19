Hà Nội

Hòa Minzy viết tâm thư cho Hương Giang trước chung kết Miss Universe 2025

Giải trí

Hòa Minzy viết tâm thư cho Hương Giang trước chung kết Miss Universe 2025

Hòa Minzy chứng kiến không ít cột mốc quan trọng của Hương Giang. Sắp tới, Hòa Minzy sẽ sang Thái Lan cổ vũ Hương Giang thi Miss Universe 2025.

Hòa Minzy có mối quan hệ thân thiết với Hương Giang. Mới đây, nữ ca sĩ viết tâm thư dành cho đàn chị. Hòa Minzy cho biết, cô có mặt khi Hương Giang trở về trường sau khi phẫu thuật chuyển giới cách đây nhiều năm. Ảnh: Dân Việt.
“Tháng 3/2018, chị sang Thái Lan thi và trở thành Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, em có mặt và chứng kiến. Tháng 11/2025 chị một lần nữa đi qua Thái Lan thực hiện một trong những giấc mơ lớn nhất cuộc đời mình. Đợi em nhé, nốt hôm nay và ngày mai khi xong xuôi công việc, em sẽ có mặt ở Thái Lan", Hòa Minzy viết. Ảnh: Khám Phá.
Dù kết quả có thế nào, Hương Giang là người chiến thắng trong lòng Hòa Minzy. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống.
Theo Dân Việt, mới đây, trên trang cá nhân, quản lý của Hương Giang cho biết, ca sĩ Hòa Minzy đã mua 50.000 lượt bình chọn hạng mục Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa nhất) ở Miss Universe 2025 để ủng hộ Hương Giang. Ảnh: Znews.
Năm 2021, Hòa Minzy lên tiếng về tin đồn bỏ rơi Hương Giang sau khi không đăng tải status bênh vực đàn chị. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
"Nếu chị Giang xảy ra chuyện, Hòa lên tiếng thì chưa chắc cách đó sẽ giúp ích cho câu chuyện của chị Giang, có thể còn làm câu chuyện xấu đi, làm ảnh hưởng tới chị. Vậy nên Hòa quyết định nhắn tin động viên, chia sẻ với chị thôi", Dân Việt dẫn lời Hòa Minzy. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Erik và Đức Phúc - 2 thành viên khác trong nhóm Hoa Dâm Bụt của Hòa Minzy cũng thân thiết với Hương Giang. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Erik, Đức Phúc ủng hộ Hương Giang trong cuộc sống lẫn công việc. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Erik sang Thái Lan cổ vũ Hương Giang thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Thu Cúc (tổng hợp)
