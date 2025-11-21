Mỹ Tâm cùng nhiều sao Việt quyên góp cho người dân vùng lũ

Mới đây, trên trang cá nhân, Mỹ Tâm chia sẻ: “Một chút tấm lòng xin chia sẻ đến bà con tỉnh Đắk Lắk”. Hiện tại, nữ ca sĩ ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân vùng lũ. Hòa Minzy cũng đóng góp 100 triệu đồng cho người dân Đắk Lắk. “Mong bà con được bình an”, cô bày tỏ.

Ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: FB Mỹ Tâm.

Hòa Minzy. Ảnh: FB Hòa Minzy.

Phương Mỹ Chi chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ. Cô viết: “Với những người ở xa như Chi, không cận kề góp sức được cho đồng bào đang đối mặt với mưa lũ, chỉ biết góp chút tấm lòng và cậy nhờ vào lực lượng công an, quân đội, cứu hộ đang có mặt ở đó giúp đỡ bà con. Thực sự không dám xem hết 1 clip nào về tình hình của bà con, vì đau lòng quá…Đồng bào ơi mình cố lên nhé”.

Phương Mỹ Chi. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.

Hoa hậu H’hen Niê quyên góp cho bà con vùng lũ. Người đẹp bày tỏ: “Mọi người nhắn Hen rất nhiều để qua hỗ trợ nhưng năm nay đang chút bất tiện nên không đến tận nơi thăm hỏi được bà con”.

H'hen Niê quyên góp cho bà con vùng lũ. Ảnh: FB H'hen Niê.

Trước khi bước vào chung kết Miss Universe 2025, Hương Giang ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân vùng lũ. “Thương quá Việt Nam ơi cầu mong mọi thứ sớm đi qua. Hương Giang xin góp một phần nhỏ bé của mình để hỗ trợ mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này ạ”, cô bày tỏ.

Bùi Công Nam đóng góp 100 triệu đồng. Nam nhạc sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: “Em, con Nam mong bà con quê mình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thương lắm và luôn cầu chúc mọi điều bình an”.