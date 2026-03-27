Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xác định thêm nhiều mặt trăng mới của sao Mộc, sao Thổ

Các nhà thiên văn học thông báo đã xác định thêm 15 mặt trăng mới xoay quanh sao Mộc và sao Thổ.

Tâm Anh (TH)

Theo công bố của Trung tâm Các tiểu hành tinh, các nhà thiên văn đã phát hiện thêm 4 mặt trăng mới của sao Mộc và 11 mặt trăng mới của sao Thổ. Trung tâm Các tiểu hành tinh có trách nhiệm xác nhận các phát hiện thiên văn như tiểu hành tinh, sao chổi và mặt trăng.

Các chuyên gia cho hay không có mặt trăng nào mới phát hiện có kích thước lớn vượt bậc. Tất cả có kích thước trung bình với đường kính khoảng 3 km nhưng có quỹ đạo rộng hơn nhiều so với những mặt trăng lớn hơn của sao Mộc và sao Thổ.

Phát hiện thêm nhiều mặt trăng của sao Mộc, sao Thổ. Ảnh: thenews.com.pk.

Do vô cùng mờ nhạt nên các mặt trăng mới được các nhà thiên văn phát hiện qua cách quan sát chi tiết bằng những kính thiên văn mặt đất lớn nhất hiện nay. Cụ thể, 4 mặt trăng mới của sao Mộc do các nhà thiên văn học Scott Sheppard và David Tholen của Đại học Hawaii (Mỹ) phát hiện bằng kính thiên văn Magellan–Baade đường kính 6,5m tại Chile và kính Subaru đường kính 8m trên đỉnh núi Mauna Kea tại Hawaii.

Trong khi đó, 11 mặt trăng mới của sao Thổ được phát hiện nhờ nhóm nghiên cứu do chuyên gia Edward Ashton của Viện Thiên văn và Vật lý thiên văn Academia Sinica (Đài Loan) dẫn đầu. Họ đã sử dụng kính thiên văn Canada - Pháp - Hawaii đường kính 3,5m cũng trên đỉnh Mauna Kea. Trước đó, chuyên gia Ashton đã dẫn đầu một nhóm nghiên cứu phát hiện và xác nhận 128 mặt trăng mới của sao Thổ vào năm 2025.

Tính đến thời điểm hiện nay, sao Mộc có 101 mặt trăng và con số này ở sao Thổ là 285.

#sao Mộc #mặt trăng #phát hiện mặt trăng mới #sao Thổ

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện chấn động một mặt trăng mới ở Hệ Mặt Trời

Kính viễn vọng James Webb vừa ghi dấu thêm một bước ngoặt trong nghiên cứu Sao Thiên Vương khi làm lộ diện một mặt trăng "mới toanh" của hành tinh này.

Kính viễn vọng không gian James Webb – công cụ quan sát hiện đại nhất thế giới – đã phát hiện một vệ tinh tự nhiên hoàn toàn mới quanh Sao Thiên Vương. Vệ tinh này tạm thời được đặt tên S/2025 U 1, nâng tổng số mặt trăng đã biết của hành tinh khổng lồ xanh lên con số 29.

Theo thông tin từ Sci-News, S/2025 U 1 được nhận diện sau khi các nhà khoa học phân tích loạt ảnh chụp hôm 2-2-2025. Vệ tinh này nằm ở rìa vành đai trong của Sao Thiên Vương, quỹ đạo cách hành tinh khoảng 56.250 km, di chuyển giữa hai mặt trăng nổi tiếng hơn là Ophelia và Bianca.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sao Mộc nhỏ hơn dự kiến? NASA hé lộ dữ liệu mới từ tàu Juno

Dữ liệu mới từ tàu vũ trụ Juno của NASA cho thấy sao Mộc – hành tinh lớn nhất Hệ Mặt Trời – có kích thước nhỏ hơn và dẹt hơn ước tính trước đây.

Trong nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia tại Viện Khoa học Weizmann (Israel) công bố khám phá đột phá về sao Mộc - hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời. Theo họ, sao Mộc có kích thước nhỏ hơn và dẹt hơn so với những gì các nhà khoa học đã tin tưởng trong 50 năm qua. Ảnh: Visualization/Courtesy/NASA.
Dẫn đầu một nhóm nghiên cứu quốc tế đến từ Italy, Mỹ, Pháp và Thụy Sĩ, các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Weizmann đã công bố những kết quả đo chính xác nhất từ trước đến nay về kích thước và hình dạng của sao Mộc thông qua sử dụng dữ liệu mới từ tàu vũ trụ Juno của NASA. Ảnh: Courtesy/ NASA.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới