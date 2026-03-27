Xác định thêm nhiều mặt trăng mới của sao Mộc, sao Thổ

Theo công bố của Trung tâm Các tiểu hành tinh, các nhà thiên văn đã phát hiện thêm 4 mặt trăng mới của sao Mộc và 11 mặt trăng mới của sao Thổ. Trung tâm Các tiểu hành tinh có trách nhiệm xác nhận các phát hiện thiên văn như tiểu hành tinh, sao chổi và mặt trăng.

Các chuyên gia cho hay không có mặt trăng nào mới phát hiện có kích thước lớn vượt bậc. Tất cả có kích thước trung bình với đường kính khoảng 3 km nhưng có quỹ đạo rộng hơn nhiều so với những mặt trăng lớn hơn của sao Mộc và sao Thổ.

Phát hiện thêm nhiều mặt trăng của sao Mộc, sao Thổ. Ảnh: thenews.com.pk.

Do vô cùng mờ nhạt nên các mặt trăng mới được các nhà thiên văn phát hiện qua cách quan sát chi tiết bằng những kính thiên văn mặt đất lớn nhất hiện nay. Cụ thể, 4 mặt trăng mới của sao Mộc do các nhà thiên văn học Scott Sheppard và David Tholen của Đại học Hawaii (Mỹ) phát hiện bằng kính thiên văn Magellan–Baade đường kính 6,5m tại Chile và kính Subaru đường kính 8m trên đỉnh núi Mauna Kea tại Hawaii.

Trong khi đó, 11 mặt trăng mới của sao Thổ được phát hiện nhờ nhóm nghiên cứu do chuyên gia Edward Ashton của Viện Thiên văn và Vật lý thiên văn Academia Sinica (Đài Loan) dẫn đầu. Họ đã sử dụng kính thiên văn Canada - Pháp - Hawaii đường kính 3,5m cũng trên đỉnh Mauna Kea. Trước đó, chuyên gia Ashton đã dẫn đầu một nhóm nghiên cứu phát hiện và xác nhận 128 mặt trăng mới của sao Thổ vào năm 2025.

Tính đến thời điểm hiện nay, sao Mộc có 101 mặt trăng và con số này ở sao Thổ là 285.