Việt Nam vươn top 5 Olympic Toán quốc tế 2026 với 2 huy chương Vàng

Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2026 có 6 học sinh dự thi; kết quả, 6/6 học sinh đoạt huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia kỳ thi IMO 2026. Từ trái qua phải: Thầy Nguyễn Chu Gia Vượng, em Phạm Đăng Nguyên, em Hà Mạnh Hùng, em Nguyễn Lê Nhật Nam, em Nguyễn Đình Tùng, em Trần Đại Thành Danh, em Nguyễn Hoàng Phương, thầy Lê Bá Khánh Trình. Ảnh: MOET.

Cụ thể như sau:

1. Em Nguyễn Đình Tùng, học sinh học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội: 36 điểm, Huy chương Vàng;

2. Em Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội: 30 điểm, Huy chương Vàng;

3. Em Phạm Đăng Nguyên, học sinh học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội: 28 điểm, Huy chương Bạc;

4. Em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM: 27 điểm, Huy chương Bạc;

5. Em Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An: 27 điểm, Huy chương Bạc;

6. Em Hà Mạnh Hùng, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội: 20 điểm, Huy chương Đồng.

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 67 được tổ chức từ ngày 10/7 đến ngày 21/7/2026 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc với sự tham gia của 666 thí sinh, đến từ 119 đoàn của 119 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thí sinh tham dự Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2026 trải qua 2 ngày thi, với thời gian thi là 4,5 tiếng/ngày.

Bộ GD&ĐT cho hay, đề thi năm nay gồm 6 bài toán: 2 bài số học, 2 bài tổ hợp, 1 bài hình học và 1 bài đại số. Cả hai bài toán về số học của kỳ thi đòi hỏi nhiều về tư duy tổ hợp. Đề thi năm nay có tới 3 bài toán về trò chơi.

Đáng chú ý trong 3 năm gần nhất, mỗi kỳ thi chỉ có duy nhất 1 bài toán về hình học. Điều này thể hiện xu hướng đề thi của những năm gần đây thiên nhiều về tổ hợp. Đặc biệt, nhiều bài toán được phân loại số học hay đại số cũng có sự pha trộn giữa các nội dung khác nhau, nhất là với nội dung tổ hợp.

Theo quy định, Ban tổ chức trao giải chính thức cho 50% thí sinh tham dự, trong đó, tỉ lệ huy chương Vàng: Bạc: Đồng là 1:2:3. Ngoài ra, Ban tổ chức trao bằng khen cho các em học sinh đạt điểm tối đa cho 1 bài Toán.

Đoàn học sinh tham gia kỳ thi IMO 2026 gồm 6 em học sinh, với sự góp mặt của cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Đây là lần thứ hai em Nguyễn Đình Tùng tham gia đội tuyển IMO Việt Nam và đã đổi màu huy chương thành công, sau Huy chương Bạc đạt được vào kỳ thi năm ngoái.

Với tổng số điểm đạt được là 168, một cách không chính thức, đoàn Việt Nam đứng thứ 5 (sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore) trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi năm nay. Năm 2025 đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 9.