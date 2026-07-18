Thảo dược thiên ma giúp chặn đứng nguy cơ tiểu đường do béo phì

Trong một nghiên cứu chung vừa công bố trên tạp chí khoa học Tissue & Cell, các nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học Lâm nghiệp Quốc gia và Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) đã chứng minh một thành phần tự nhiên chiết xuất từ cây thiên ma (tên khoa học là Gastrodia elata, tiếng Hàn gọi là "cheonma") có thể giúp cân bằng lại nồng độ hormone ở những người béo phì đang có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu chỉ ra rằng hợp chất tự nhiên chiết xuất từ rễ cây này giúp tế bào nhạy cảm trở lại với insulin và thúc đẩy các hormone kiểm soát đường huyết.

Thông thường, việc tăng cân quá mức dễ dẫn đến tình trạng kháng insulin. Đây là một trạng thái sức khỏe nguy hiểm khi các tế bào trong cơ thể bắt đầu "ngó lơ" và không phản hồi với hormone insulin nữa. Khi các tế bào từ chối hợp tác với insulin, đường sẽ tích tụ lại trong máu thay vì được chuyển hóa thành năng lượng. Tình trạng này khiến lượng đường huyết tăng vọt, và cuối cùng dẫn đến bệnh tiểu đường tuýp 2.

Bằng cách quan sát các tế bào bị quá tải do tích tụ mỡ thừa, nhóm nghiên cứu đã vẽ ra bản đồ chi tiết để giải thích chính xác cách thức tổn thương xảy ra. Họ phát hiện ra rằng lượng mỡ tích tụ quá nhiều sẽ gây tổn thương trực tiếp đến đường ruột, từ đó làm tê liệt GLP-1 - một loại hormone vô cùng quan trọng. Hormone GLP-1 hoạt động giống như một "bộ điều nhiệt" tự nhiên của cơ thể đối với lượng đường trong máu, có nhiệm vụ kích thích sản sinh insulin và làm giảm lượng glucose sau khi chúng ta ăn.

Khi các nhà nghiên cứu thử xử lý các tế bào bị tổn thương này bằng một hợp chất tự nhiên chiết xuất từ thiên ma có tên là saligenin, hoạt chất này đã kích hoạt lại quá trình tự làm sạch của tế bào. Nhờ quá trình tự dọn dẹp này, tế bào có thể quét sạch các chất thải tích tụ bên trong và phục hồi thành công khả năng tự sản xuất hormone kiểm soát đường huyết GLP-1 như bình thường.

Đặc biệt, trong một phát hiện mang tính đột phá lần đầu tiên trên thế giới, nhóm nghiên cứu đã lấy các dịch tiết ra từ các tế bào ruột đã chữa lành này để truyền trực tiếp vào các tế bào cơ. Kết quả là các tế bào cơ ngay lập tức tiếp nhận và xử lý insulin bình thường trở lại, đồng thời tăng cường mạnh mẽ khả năng hấp thụ đường từ máu.

"Chúng tôi đang lên kế hoạch chuyển sang thử nghiệm trên động vật trong bước tiếp theo, với mục tiêu biến phát hiện này thành các loại thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe hoặc thuốc điều trị", ông Lee Kyung-tae, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Quốc gia Hàn Quốc cho biết.