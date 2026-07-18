Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Chan Chan- thành phố bằng đất lớn nhất thế giới khiến giới khảo cổ kinh ngạc

Giữa vùng sa mạc khô cằn ven Thái Bình Dương, một thành phố khổng lồ được xây gần như hoàn toàn bằng đất đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ.

Thanh Bình (tổng hợp)

Chan Chan nằm gần thành phố Trujillo, miền bắc Peru, và từng là kinh đô của nền văn minh Chimú – một trong những nền văn minh hùng mạnh nhất Nam Mỹ trước khi bị Đế chế Inca chinh phục vào khoảng năm 1470. Được xây dựng từ khoảng thế kỷ IX, Chan Chan phát triển thành trung tâm chính trị, kinh tế và tôn giáo của một vương quốc trải dài dọc bờ biển Peru.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều khiến Chan Chan trở nên đặc biệt là quy mô đồ sộ của nó. Thành phố có diện tích khoảng 20 km², trong đó khu vực trung tâm gồm mười quần thể cung điện khép kín được bao bọc bởi những bức tường đất cao tới 9–12 mét. Đây được xem là thành phố bằng đất lớn nhất thế giới còn tồn tại, đồng thời là một trong những công trình kiến trúc đất vĩ đại nhất mà con người từng xây dựng.

Ảnh: admagazine

Vật liệu chính để xây Chan Chan là gạch adobe – hỗn hợp đất sét, cát, nước và rơm được phơi khô dưới ánh nắng. Trong điều kiện khí hậu cực kỳ khô hạn của vùng ven biển Peru, loại vật liệu này có độ bền đáng kinh ngạc. Nhờ vậy, nhiều bức tường, sân trong và hành lang của thành phố vẫn còn tồn tại sau hàng trăm năm.

Ảnh: Wikimedia Commons

Một điểm nổi bật khác là nghệ thuật trang trí. Các bức tường tại Chan Chan được chạm nổi những họa tiết hình sóng biển, cá, chim nước, bồ nông, lưới đánh cá và các hình học lặp lại. Điều này phản ánh mối liên hệ mật thiết giữa người Chimú với đại dương, nguồn sống quan trọng của họ. Dù nằm giữa sa mạc, nền văn minh này lại phát triển mạnh nhờ nghề đánh bắt cá, thương mại ven biển và hệ thống thủy lợi dẫn nước từ dãy Andes.

Các cuộc khai quật khảo cổ đã phát hiện nhiều kho chứa, xưởng thủ công, đồ gốm, đồ kim hoàn bằng vàng, bạc và đồng, cho thấy Chan Chan từng là trung tâm sản xuất thủ công quy mô lớn. Ước tính vào thời kỳ cực thịnh, thành phố có thể là nơi sinh sống của khoảng 30.000–60.000 người – một con số rất lớn đối với châu Mỹ thời tiền Colombo.

Năm 1986, Chan Chan được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị lịch sử và kiến trúc đặc biệt. Tuy nhiên, nơi đây cũng đồng thời được đưa vào danh sách Di sản Thế giới bị đe dọa. Khác với đá, các công trình bằng đất rất dễ bị xói mòn bởi mưa lớn, đặc biệt trong những năm hiện tượng El Niño diễn ra mạnh. Biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa cũng đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo tồn.

Ngày nay, Chan Chan không chỉ là minh chứng cho tài năng xây dựng của người Chimú mà còn nhắc nhở rằng những đô thị vĩ đại không nhất thiết phải được dựng bằng đá hay bê tông. Chỉ từ đất, nước và bàn tay con người, một trong những thành phố lớn nhất châu Mỹ cổ đại đã được tạo nên, để lại dấu ấn bền vững trong lịch sử kiến trúc và khảo cổ học.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Thành phố bằng đất lớn nhất thế giới #Nền văn minh Chimú và Trujillo #Kiến trúc đất và nghệ thuật trang trí #Khảo cổ và di sản UNESCO #Thách thức bảo tồn và biến đổi khí hậu

Bài liên quan

Kho tri thức

Giải mã 'chiếc tai khổng lồ' được UNESCO vinh danh là di sản thế giới

Giữa vùng đồng quê yên bình của nước Anh, một chiếc "tai khổng lồ" hướng lên bầu trời đã góp phần thay đổi cách nhân loại khám phá vũ trụ.

Nằm tại hạt Cheshire, Jodrell Bank Observatory là một trong những trung tâm thiên văn vô tuyến nổi tiếng nhất thế giới. Được thành lập năm 1945 bởi nhà vật lý vô tuyến Bernard Lovell, nơi đây đã góp phần đặt nền móng cho ngành thiên văn vô tuyến hiện đại. Nhờ những đóng góp nổi bật về khoa học và lịch sử, năm 2019, UNESCO đã công nhận Jodrell Bank là Di sản Thế giới. Đây là một trong số rất ít di sản trên thế giới được vinh danh chủ yếu vì giá trị khoa học và công nghệ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tận mục xưởng chế tác đá trong di tích Cách Tân Kiều ở Quảng Tây

Di tích Cách Tân Kiều được công nhận là một xưởng chế tác đá Thời kỳ đồ đá mới quan trọng, nơi người cổ đại sản xuất các công cụ bằng đá một cách có hệ thống.

Di tích Cách Tân Kiều thuộc Thời kỳ đồ đá mới nằm tại thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Các nhà khảo cổ cho rằng nơi đây từng là một "xưởng chế tác" Thời kỳ đồ đá mới, nơi con người tiền sử sản xuất các công cụ bằng đá.

Rải rác khắp khu di chỉ là những khối đá lớn có bề mặt phẳng, từng được người nguyên thủy sử dụng làm bệ kê và làm bàn đẽo gọt trong quá trình chế tác các loại công cụ. Xung quanh các khối đá này, các nhà khảo cổ đã phát hiện búa đá, rìu đá cùng nhiều loại công cụ bằng đá khác.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Kỳ thú những 'thiên đường spa' làm thay đổi lịch sử châu Âu

Trải dài qua nhiều quốc gia châu Âu, có một Di sản Thế giới đặc biệt kể câu chuyện về sức khỏe, du lịch và văn hóa của giới thượng lưu suốt nhiều thế kỷ.

"Những thị trấn nghỉ dưỡng tuyệt vời của châu Âu" (The Great Spa Towns of Europe) được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2021. Không giống phần lớn các di sản chỉ nằm trong một địa điểm cụ thể, đây là một di sản xuyên quốc gia gồm 11 thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng thuộc bảy quốc gia: Áo, Bỉ, Séc, Pháp, Đức, Ý và Anh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới