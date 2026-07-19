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Kho tri thức

Kẹo dẻo lợi khuẩn giúp giảm chảy máu chân răng chỉ sau 6 tuần

các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Tokyo (Nhật Bản) đã thử nghiệm một công thức kẹo dẻo chứa vi khuẩn độc đáo, mở ra hướng đi mới trong việc bảo vệ nướu.

Hà Vy

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học The Journal of Periodontology. Thử nghiệm lâm sàng diễn ra trên 116 tình nguyện viên trong vòng 6 tuần. Các chuyên gia chia họ thành hai nhóm: một nửa ăn kẹo dẻo tăng cường vi khuẩn hai lần mỗi ngày, nửa còn lại ăn kẹo dẻo giả dược mà không hề hay biết.

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(Povozniuk/iStock/Getty Images)

Y học ngày càng khẳng định sự mất cân bằng hệ vi sinh trong khoang miệng chính là nguyên nhân gốc rễ khởi phát và làm trầm trọng thêm các bệnh về nướu. Nhiều nghiên cứu trước đây từng thử nghiệm việc "bơm" một lượng lớn lợi khuẩn vào khoang miệng để vừa kích hoạt hệ miễn dịch, vừa áp đảo hại khuẩn.

"Thay vì chỉ tập trung tiêu diệt vi khuẩn, việc điều trị bệnh nha chu hiện đã chuyển dịch sang hướng khôi phục và duy trì trạng thái cân bằng vi sinh trong khoang miệng," các nhà nghiên cứu cho biết trong bài báo công bố.

Trong nghiên cứu này, thay vì sử dụng lợi khuẩn - probiotics), các nhà nghiên cứu đã lựa chọn vi khuẩn chết (hậu lợi khuẩn- postbiotics), cụ thể là loài Lactiplantibacillus pentosus.

Các chuyên gia giải thích rằng lợi thế của0 hậu lợi khuẩn là độ bền cao, giúp việc đưa vào thực phẩm dễ dàng hơn nhiều so với vi khuẩn sống. Dù ở trạng thái nào, chúng vẫn phát huy tốt vai trò cân bằng lại hệ vi sinh khoang miệng và kháng viêm hiệu quả.

Loại kẹo dẻo chứa vi khuẩn đã làm giảm hiệu quả chỉ số chảy máu (BOP) - một thước đo tiêu chuẩn y khoa cho tình trạng viêm nướu. Kẹo dẻo giả dược cũng giúp giảm chỉ số này nhưng ở mức độ thấp hơn và không đáng kể.

"Việc đưa hoạt chất điều trị vào công thức kẹo dẻo mang lại những lợi thế thực tế: hành động nhai giúp tăng lưu lượng nước bọt và kéo dài thời gian tiếp xúc của các chất hoạt tính với các mô miệng, điều này có thể giải thích một phần lý do chỉ số BOP giảm nhẹ ở cả hai nhóm," các nhà nghiên cứu cho biết.

Điểm cộng lớn nhất của nghiên cứu này là các tình nguyện viên hoàn toàn không phải thay đổi thói quen vệ sinh răng miệng hay nhận bất kỳ chỉ dẫn chải răng đặc biệt nào.

Tuy nhiên, sự khác biệt về mức độ giảm chảy máu giữa nhóm ăn kẹo dẻo lợi khuẩn và nhóm dùng giả dược là không quá lớn: chỉ số BOP ở nhóm ăn kẹo dẻo thật giảm trung bình từ 17.6% xuống 12.3% trong quá trình nghiên cứu, so với mức giảm từ 18.9% xuống 16.6% ở những người dùng giả dược.

Dù kết quả chưa quá bùng nổ, nghiên cứu này vẫn là một tín hiệu khả quan chứng minh tiềm năng của hậu lợi khuẩn trong việc chăm sóc răng miệng. Trong các bước tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ đi sâu phân tích cơ chế sinh học đằng sau khả năng giảm chảy máu nướu của vi khuẩn, đồng thời đánh giá tác động của dòng kẹo dẻo này khi sử dụng trong thời gian dài hơn.

ScienceAlert / The Journal of Periodontology
#vi khuẩn #viêm nướu #nha khoa #lợi khuẩn #phòng ngừa #kẹo dẻo

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