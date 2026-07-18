Ngôi sao tương tự mặt trời nuốt chửng hành tinh của nó

Các nhà thiên văn học đã tìm thấy bằng chứng cho thấy TOI-5882, một ngôi sao giống Mặt Trời cách Trái Đất khoảng 1.300 năm ánh sáng, có thể đã nuốt chửng một trong những hành tinh của chính nó.

Nhóm nghiên cứu, do nhà thiên văn học Brooke Kotten thuộc Đại học Michigan dẫn đầu, đã phát hiện ra một manh mối quan trọng trong thành phần hóa học của ngôi sao này. TOI-5882 chứa lượng lithium nhiều hơn nhiều so với mức mà các nhà nghiên cứu thường dự đoán sẽ tìm thấy trong một ngôi sao thuộc loại này.

Ngôi sao nuốt chửng hành tinh quay quanh nó để lại dấu tích nồng độ lithium cao bất thường.

Kotten, một nghiên cứu sinh sau đại học tại Khoa Thiên văn học của Đại học Michigan và là tác giả chính của báo cáo mới trên Tạp chí Vật lý Thiên văn, cho biết, chúng ta biết rằng có nhiều lithi hơn trong vật chất hành tinh so với trong các ngôi sao. Vì vậy, nếu một ngôi sao ăn một hành tinh, nó sẽ hấp thụ một lượng lớn lithi.

Các nhà thiên văn học sử dụng thuật ngữ "nuốt chửng" để mô tả những gì xảy ra khi một ngôi sao phình to và bao phủ cả một hành tinh. Những sự kiện này diễn ra cực kỳ nhanh chóng trên thang thời gian vũ trụ, đôi khi chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần.

Vì quá trình này diễn ra rất ngắn, các nhà khoa học khó có thể bắt gặp một ngôi sao đang trong quá trình "ăn hành tinh". Thay vào đó, họ phải tìm kiếm dấu vết hóa học và các bằng chứng khác còn sót lại sau khi hành tinh này biến mất.

Hệ Mặt Trời của chúng ta được dự đoán cũng sẽ trải qua số phận tương tự trong tương lai xa. Trong khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ bước vào giai đoạn cuối của vòng đời và giãn nở thành một sao khổng lồ đỏ. Khi lớn lên, nó sẽ nuốt chửng Sao Thủy, Sao Kim và có thể cả Trái Đất.

5 tỷ năm nữa Mặt trời của chúng ta cũng sẽ biến thành sao lùn đỏ, phình to và nuốt chửng Sao Thủy, Sao Kim và có thể cả Trái Đất.

TOI-5882 vẫn chưa giãn nở đủ lớn để giải thích tại sao nó có thể nuốt chửng một hành tinh. Điều đó khiến các nhà nghiên cứu xem xét một khả năng khác.

Ngôi sao này có thể đã nhận được sự trợ giúp. Một vật thể khí khổng lồ cũng quay quanh TOI-5882. Nó có khối lượng gấp hơn 20 lần sao Mộc nhưng vẫn quá nhỏ để bốc cháy và trở thành một ngôi sao thực sự. Các nhà thiên văn học phân loại loại vật thể này là sao lùn nâu.

Sao lùn nâu có thể đã làm xáo trộn quỹ đạo của hành tinh mất tích và khiến nó lao vào TOI-5882.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp quang phổ, một phương pháp tiết lộ thành phần hóa học của một ngôi sao bằng cách phân tích ánh sáng của nó, để tìm kiếm dấu hiệu của lithium trong TOI-5882.

Các quan sát cho thấy ngôi sao này chứa một lượng lớn lithium. Thử thách tiếp theo là chứng minh rằng mức độ lithi của nó thực sự bất thường chứ không phải là bình thường đối với một ngôi sao có đặc điểm tương tự.

Để kiểm tra điều đó, các nhà nghiên cứu đã tập hợp một nhóm so sánh gồm 62 ngôi sao có tuổi, khối lượng và nhiệt độ tương tự. Sau đó, họ đánh giá TOI-5882 so với những ngôi sao đó bằng nhiều phương pháp khác nhau. Kết quả cho thấy, TOI-5882 giàu lithium đến mức nó nằm trong ít nhất top 97%.