Sản phụ mang thai 30 tuần bị ong đốt đe dọa sức khỏe

Chỉ tính riêng trong tháng 8/2025, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 19 bệnh nhân bị phản vệ do ong đốt.

Hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng sưng đau vị trí ong đốt, nổi mẩn ngứa trên da toàn thân. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, phổi có rale rít.

Đáng chú ý là bệnh nhân N.T.M.P., 26 tuổi, trú tại xã Tiên Lương (Phú Thọ). Sau khi bị ong chích hai nốt vào vùng đầu, chị P xuất hiện đau nhức, ban sẩn toàn thân xuất hiện nhanh, phù 2 mắt, khó thở, môi tím nhẹ, phổi có rale rít (do co thắt phế quản).

Đặc biệt, bệnh nhân đang mang thai 30 tuần, nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và thai nhi.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được cấp cứu theo phác đồ cấp cứu phản vệ của Bộ Y tế. Sau 2 ngày theo dõi và điều trị, bệnh nhân hết các triệu chứng phản vệ, không xuất hiện phản vệ 2 pha, kiểm tra thai nhi khỏe mạnh, chị P được xuất viện.

Chăm sóc bệnh nhân phản vệ do ong đốt - Ảnh BVCC

BSCKI Hà Huy Mến, Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo cho biết: "Phản vệ là một phản ứng dị ứng tức thì nguy hiểm nhất có thể dẫn đến tử vong đột ngột trong vòng một vài phút, sau khi tiếp xúc với dị nguyên.

Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây sốc phản vệ (thuốc, thức ăn, hoá chất, nọc côn trùng…). Gần 20 ca phản vệ do ong đốt là hiện tượng đột biến mà chúng tôi tiếp nhận cấp cứu trong vòng một tháng".

Theo BSCKI Hà Huy Mến, tổn thương do ong đốt thường gặp là sưng, đỏ, ngứa, nhức… tại vị trí bị đốt. Các biểu hiện này có thể biến mất sau vài giờ mà không cần điều trị.

Tuy nhiên, tùy vào số lượng mũi ong đốt và cơ địa của từng người, nạn nhân có thể rơi vào tình trạng phản vệ, với các triệu chứng đặc hiệu như nổi ban sẩn ngứa, phù, khó thở, đau bụng, nôn...