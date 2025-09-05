Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Sản phụ mang thai 30 tuần bị ong đốt đe dọa sức khỏe

Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây sốc phản vệ như thuốc, thức ăn, hoá chất, nọc côn trùng… nên cần nhận biết và xử trí sớm.

Thúy Nga

Chỉ tính riêng trong tháng 8/2025, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 19 bệnh nhân bị phản vệ do ong đốt.

Hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng sưng đau vị trí ong đốt, nổi mẩn ngứa trên da toàn thân. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, phổi có rale rít.

Đáng chú ý là bệnh nhân N.T.M.P., 26 tuổi, trú tại xã Tiên Lương (Phú Thọ). Sau khi bị ong chích hai nốt vào vùng đầu, chị P xuất hiện đau nhức, ban sẩn toàn thân xuất hiện nhanh, phù 2 mắt, khó thở, môi tím nhẹ, phổi có rale rít (do co thắt phế quản).

Đặc biệt, bệnh nhân đang mang thai 30 tuần, nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và thai nhi.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được cấp cứu theo phác đồ cấp cứu phản vệ của Bộ Y tế. Sau 2 ngày theo dõi và điều trị, bệnh nhân hết các triệu chứng phản vệ, không xuất hiện phản vệ 2 pha, kiểm tra thai nhi khỏe mạnh, chị P được xuất viện.

bn-19-1.jpg
Chăm sóc bệnh nhân phản vệ do ong đốt - Ảnh BVCC

BSCKI Hà Huy Mến, Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo cho biết: "Phản vệ là một phản ứng dị ứng tức thì nguy hiểm nhất có thể dẫn đến tử vong đột ngột trong vòng một vài phút, sau khi tiếp xúc với dị nguyên.

Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây sốc phản vệ (thuốc, thức ăn, hoá chất, nọc côn trùng…). Gần 20 ca phản vệ do ong đốt là hiện tượng đột biến mà chúng tôi tiếp nhận cấp cứu trong vòng một tháng".

Theo BSCKI Hà Huy Mến, tổn thương do ong đốt thường gặp là sưng, đỏ, ngứa, nhức… tại vị trí bị đốt. Các biểu hiện này có thể biến mất sau vài giờ mà không cần điều trị.

Tuy nhiên, tùy vào số lượng mũi ong đốt và cơ địa của từng người, nạn nhân có thể rơi vào tình trạng phản vệ, với các triệu chứng đặc hiệu như nổi ban sẩn ngứa, phù, khó thở, đau bụng, nôn...

Phản vệ không xuất hiện theo trình tự nào, các triệu chứng rất đa dạng. Do đó, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, người bệnh cần đến viện để được theo dõi và xử trí kịp thời.

#phản vệ do ong đốt #dị ứng tức thì #nọc ong gây phản ứng dị ứng #triệu chứng phản vệ #điều trị phản vệ #nguy cơ phản vệ ở phụ nữ mang thai

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim, sốc nhiễm khuẩn do ong đốt hóa mủ

Vết thương do ong đốt xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau và hoá mủ gây nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, bệnh nhân huyết áp tụt, suy hô hấp, ngừng tuần hoàn.

Ngày 14/8, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình cho biết, các bác sĩ vừa điều trị thành công một bệnh nhân sau ngừng tim do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

Vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng là tụ cầu vàng (Staphylococcus Aureus), xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân qua vết thương do ong đốt ở vùng cẳng chân.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Lại cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ độ 3 do bị ong đốt

Vừa qua, bác sĩ hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ độ 3 do bị ong vò vẽ đốt.

Vào ngày 01/08, anh L.V. Liền đến hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tại số 20 Trần Phú, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để mua thuốc do bị ong đốt. Bác sĩ Lê Hoàn Vinh tại trung tâm phát hiện anh Liền có dấu hiệu đau nhức, xuất hiện ban đỏ ngứa, cảm thấy khó thở, tức ngực... Ngay lập tức, các bác sĩ tại hệ thống đã xử trí khẩn cấp thăm khám và chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 3 do ong đốt. Nhận thấy tình trạng có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, bác sĩ nhanh chóng thuyết phục và hướng dẫn bệnh nhân đến trung tâm y tế để được điều trị theo đúng phác đồ cấp cứu phản vệ. Hiện tại, sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định và được chăm sóc theo chỉ định của bác sĩ.

7.jpg
Bị sốc phản vệ cấp độ 3, người đàn ông được đội bác sĩ Long Châu cứu nguy trong gang tấc.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Một phụ nữ ở TP HCM bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công

Người phụ nữ (61 tuổi, ngụ TP HCM) nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ độ 3 sau khi đàn ong vò vẽ đốt khoảng 70 vết, toàn thân chi chít vết đốt.

Ngày 18/7, một phụ nữ 61 tuổi ở TP HCM khi đang đi tập thể dục ở gần nhà thì bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công với hơn 70 vết đốt trên cơ thể.

Người bệnh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn khoảng 40 phút sau khi bị ong đốt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cách xử lý côn trùng đốt

Cách xử lý côn trùng đốt

Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách xử lý côn trùng đốt

Cách xử lý côn trùng đốt

Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.

Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông

Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông

Thời tiết hanh khô của mùa thu đông khiến da mất nước, bong tróc và xỉn màu. Chỉ cần vài bí quyết đơn giản, bạn vẫn có thể giữ cho làn da mềm mại suốt cả mùa.