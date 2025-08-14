Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim, sốc nhiễm khuẩn do ong đốt hóa mủ

Vết thương do ong đốt xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau và hoá mủ gây nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, bệnh nhân huyết áp tụt, suy hô hấp, ngừng tuần hoàn.

- TS.BS Hoàng Công Tình

Ngày 14/8, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình cho biết, các bác sĩ vừa điều trị thành công một bệnh nhân sau ngừng tim do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

Vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng là tụ cầu vàng (Staphylococcus Aureus), xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân qua vết thương do ong đốt ở vùng cẳng chân.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng: Vết thương do ong đốt có mủ màu vàng, thể trạng nhiễm trùng-nhiễm độc, phải dùng thuốc vận mạch để nâng huyết áp, phải hỗ trợ bằng thở máy, kết quả xét nghiệm có tình trạng suy đa tạng.

ong-dot.jpg
Vết ong đốt mưng mủ ở bệnh nhân - Ảnh BSCC

Sau đó bệnh nhân xuất hiện rung thất và ngừng tim. Các thầy thuốc nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn và sốc điện để khử rung thất, đưa nhịp tim về nhịp bình thường.

Ngoài ra, người bệnh được lọc máu liên tục hỗ trợ các tạng suy, thở máy nâng cao, dùng kháng sinh đặc hiệu, xử trí ổ nhiễm khuẩn do ong đốt, chăm sóc toàn diện. Sau 2 tuần điều trị, người bệnh đã thoát sốc, cai được máy thở, các tạng suy đã hồi phục, tỉnh táo hoàn toàn, được xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.

ong-dot-2.jpg
Lọc máu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân là Bùi Thị Th, 79 tuổi (xã Dũng Tiến, Phú Thọ). Trước đó vài ngày, người bệnh bị ong đốt 2 nốt ở vùng khoeo và cẳng chân phải. Sau đó vết thương do ong đốt xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau và hoá mủ.

Kèm theo bệnh nhân có sốt cao liên tục, mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn và nôn. Sau khi nhập Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi, người bệnh nhanh chóng được hộ tống đến Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, huyết áp tụt, suy hô hấp, vết thương do ong đốt đang hoá mủ.

Các xét nghiệm ban đầu cho thấy bệnh nhân có tình trạng suy đa phủ tạng, rối loạn điện giải và các dấu hiệu (marker) nhiễm khuẩn tăng cao. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện rung thất và ngừng tim.

ong-dot-3.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BSCC

Các thầy thuốc nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn và sốc điện khử rung thất để chuyển nhịp tim của bệnh nhân về nhịp bình thường. Đồng thời, người bệnh được hỗ trợ bằng thở máy, lọc máu liên tục, dinh dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch. Sau khi lấy bệnh phẩm để cấy máu, cấy mủ vết thương, người bệnh được sử dụng kháng sinh phổ rộng.

Kết quả cấy máu và cấy mủ vết thương phân lập được vi khuẩn tụ cầu vàng, có tên khoa học là Staphylococcus Aureus. Các thầy thuốc nhanh chóng điều chỉnh kháng sinh đặc hiệu với tụ cầu vàng dưới hướng dẫn của kháng sinh đồ.

Ngừng tim ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tiên lượng rất xấu vì ngay cả khi cấp cứu có nhịp tim trở lại thì bệnh nhân thường đáp ứng kém với các thuốc nâng huyết áp và xuất hiện các cơn ngừng tim tiếp theo do các tạng của bệnh nhân lúc này đã bị suy.

ong-dot-4.jpg
Bệnh nhân đã khỏe mạnh và được xuất viện - Ảnh BSCC

Thành công tuyệt vời nhất của bệnh nhân sau cấp cứu ngừng tim là khi xuất viện trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn, không có di chứng. Với ca bệnh này, yếu tố may mắn đã đứng về phía bệnh nhân và thầy thuốc.

TS.BS Hoàng Công Tình (Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình)

#ngừng tim do ong đốt #sốc nhiễm khuẩn #suy đa tạng #vi khuẩn tụ cầu vàng #cấp cứu ngừng tuần hoàn #lọc máu liên tục

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Lại cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ độ 3 do bị ong đốt

Vừa qua, bác sĩ hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ độ 3 do bị ong vò vẽ đốt.

Vào ngày 01/08, anh L.V. Liền đến hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tại số 20 Trần Phú, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để mua thuốc do bị ong đốt. Bác sĩ Lê Hoàn Vinh tại trung tâm phát hiện anh Liền có dấu hiệu đau nhức, xuất hiện ban đỏ ngứa, cảm thấy khó thở, tức ngực... Ngay lập tức, các bác sĩ tại hệ thống đã xử trí khẩn cấp thăm khám và chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 3 do ong đốt. Nhận thấy tình trạng có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, bác sĩ nhanh chóng thuyết phục và hướng dẫn bệnh nhân đến trung tâm y tế để được điều trị theo đúng phác đồ cấp cứu phản vệ. Hiện tại, sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định và được chăm sóc theo chỉ định của bác sĩ.

7.jpg
Bị sốc phản vệ cấp độ 3, người đàn ông được đội bác sĩ Long Châu cứu nguy trong gang tấc.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Một phụ nữ ở TP HCM bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công

Người phụ nữ (61 tuổi, ngụ TP HCM) nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ độ 3 sau khi đàn ong vò vẽ đốt khoảng 70 vết, toàn thân chi chít vết đốt.

Ngày 18/7, một phụ nữ 61 tuổi ở TP HCM khi đang đi tập thể dục ở gần nhà thì bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công với hơn 70 vết đốt trên cơ thể.

Người bệnh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn khoảng 40 phút sau khi bị ong đốt.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bị ong vò vẽ đốt 30 vết, người đàn ông thoát chết thần kỳ

Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhân N.T. D (Đà Năng) đã tỉnh táo, tự thở và được rút ống nội khí quản.

Ngày 2/7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một người đàn ông bị ong đốt nguy kịch.

Trước đó, chiều 26/6, ông N.T. D. (68 tuổi, ở xã Đức Phú, TP Đà Nẵng) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng mặt sưng phù, co giật, khó thở và sưng vết đốt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách phòng viêm xoang tái phát

Cách phòng viêm xoang tái phát

Viêm xoang dễ tái phát nếu không phòng ngừa đúng cách. Chỉ với những thói quen đơn giản mỗi ngày, bạn có thể bảo vệ mũi xoang khỏe mạnh quanh năm.