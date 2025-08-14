Cứu sống bệnh nhân ngừng tim, sốc nhiễm khuẩn do ong đốt hóa mủ

Ngày 14/8, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình cho biết, các bác sĩ vừa điều trị thành công một bệnh nhân sau ngừng tim do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

Vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng là tụ cầu vàng (Staphylococcus Aureus), xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân qua vết thương do ong đốt ở vùng cẳng chân.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng: Vết thương do ong đốt có mủ màu vàng, thể trạng nhiễm trùng-nhiễm độc, phải dùng thuốc vận mạch để nâng huyết áp, phải hỗ trợ bằng thở máy, kết quả xét nghiệm có tình trạng suy đa tạng.

Vết ong đốt mưng mủ ở bệnh nhân - Ảnh BSCC

Sau đó bệnh nhân xuất hiện rung thất và ngừng tim. Các thầy thuốc nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn và sốc điện để khử rung thất, đưa nhịp tim về nhịp bình thường.

Ngoài ra, người bệnh được lọc máu liên tục hỗ trợ các tạng suy, thở máy nâng cao, dùng kháng sinh đặc hiệu, xử trí ổ nhiễm khuẩn do ong đốt, chăm sóc toàn diện. Sau 2 tuần điều trị, người bệnh đã thoát sốc, cai được máy thở, các tạng suy đã hồi phục, tỉnh táo hoàn toàn, được xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.

Lọc máu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân là Bùi Thị Th, 79 tuổi (xã Dũng Tiến, Phú Thọ). Trước đó vài ngày, người bệnh bị ong đốt 2 nốt ở vùng khoeo và cẳng chân phải. Sau đó vết thương do ong đốt xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau và hoá mủ.

Kèm theo bệnh nhân có sốt cao liên tục, mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn và nôn. Sau khi nhập Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi, người bệnh nhanh chóng được hộ tống đến Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, huyết áp tụt, suy hô hấp, vết thương do ong đốt đang hoá mủ.

Các xét nghiệm ban đầu cho thấy bệnh nhân có tình trạng suy đa phủ tạng, rối loạn điện giải và các dấu hiệu (marker) nhiễm khuẩn tăng cao. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện rung thất và ngừng tim.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BSCC

Các thầy thuốc nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn và sốc điện khử rung thất để chuyển nhịp tim của bệnh nhân về nhịp bình thường. Đồng thời, người bệnh được hỗ trợ bằng thở máy, lọc máu liên tục, dinh dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch. Sau khi lấy bệnh phẩm để cấy máu, cấy mủ vết thương, người bệnh được sử dụng kháng sinh phổ rộng.

Kết quả cấy máu và cấy mủ vết thương phân lập được vi khuẩn tụ cầu vàng, có tên khoa học là Staphylococcus Aureus. Các thầy thuốc nhanh chóng điều chỉnh kháng sinh đặc hiệu với tụ cầu vàng dưới hướng dẫn của kháng sinh đồ.

Ngừng tim ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tiên lượng rất xấu vì ngay cả khi cấp cứu có nhịp tim trở lại thì bệnh nhân thường đáp ứng kém với các thuốc nâng huyết áp và xuất hiện các cơn ngừng tim tiếp theo do các tạng của bệnh nhân lúc này đã bị suy.

Bệnh nhân đã khỏe mạnh và được xuất viện - Ảnh BSCC

Thành công tuyệt vời nhất của bệnh nhân sau cấp cứu ngừng tim là khi xuất viện trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn, không có di chứng. Với ca bệnh này, yếu tố may mắn đã đứng về phía bệnh nhân và thầy thuốc.

TS.BS Hoàng Công Tình (Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình)