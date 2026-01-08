Hà Nội thu hồi 2 mỹ phẩm chứa thành phần không phù hợp

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 89/SYT- NVD ngày 6/1 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm.

Theo đó, thực hiện các văn bản của Cục Quản lý Dược: số 5628/QLD-MP ngày 17/12/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm; số 7359/QLD-MP ngày 31/12/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng, trong đó thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm trên toàn quốc các lô sản phẩm mỹ phẩm, cụ thể:

Sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml, số tiếp nhận PCB 1028/20/CBMPLA, số lô 031124, NSX 04/11/24, HSD 03/11/27. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France sản xuất; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ dược phẩm Anh Minh chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro. Ảnh minh họa/ Nguồn baogialai.com

Sản phẩm Nước tắm gội thảo dược DR. PAPIE – Hộp 1 lọ 230ml, số tiếp nhận PCB 02/22/CBMPHY, số lô 030425, NSX 12/4/2025, HSD 12/4/2028. Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Starmed sản xuất; Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Starmed chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Sản phẩm Nước tắm gội thảo dược DR. PAPIE.Ảnh minh họa/Nguồn baogialai.com

Danh sách sản phẩm vi phạm, Sở Y tế Hà Nội đề nghị đình chỉ lưu hành, thu hồi. Ảnh chụp màn hình

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND xã, phường thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Văn phòng - Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng. Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế.