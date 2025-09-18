Săn hoa tam giác mạch Suôi Thầu, chọn tour Sapa Tourist hay Dream Travel?

Du khách nên cân nhắc uy tín công ty lữ hành và chi phí cá nhân để lựa chọn tour phù hợp, giữa nhiều sản phẩm hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường.

Từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 12, thảo nguyên Suôi Thầu (xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang) khoác lên mình sắc tím hồng rực rỡ của hoa tam giác mạch. Những triền đồi thoai thoải, đồng cỏ xanh mướt và nương ngô đan xen tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, khiến nơi đây được ví như “Thụy Sĩ thu nhỏ” giữa núi rừng Đông Bắc.

Vẻ đẹp nên thơ của Suôi Thầu khiến nhiều du khách liên tưởng đến Thụy Sĩ - Ảnh Vinh Dav

Không chỉ là điểm check-in lý tưởng của giới mê săn ảnh và khám phá, Suôi Thầu còn là nơi để du khách tạm rời nhịp sống phố thị, tận hưởng không gian thanh bình, hòa mình vào đời sống, văn hóa đặc trưng của đồng bào bản địa.

Nắm bắt xu hướng này, hàng loạt công ty lữ hành như Sapa Tourist, Dream Travel, Vietmountain Travel hay PYS Travel… đã triển khai các tour săn hoa tam giác mạch tại Suôi Thầu, với đa dạng mức giá và lịch trình, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm du khách.

Đa dạng tour mùa hoa tam giác mạch

Theo khảo sát của PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, từ đầu tháng 9, thị trường tour Suôi Thầu – Tuyên Quang bắt đầu sôi động. Các tour trải dài từ 2 đến 3 ngày với mức giá từ phổ thông đến cao cấp, kèm nhiều lựa chọn lưu trú, phương tiện và lịch trình tham quan.

Ở phân khúc phổ thông, Sapa Tourist triển khai chương trình “Suôi Thầu – Xín Mần – Bắc Hà”, 2 ngày 1 đêm, giá từ 2.990.000 đồng/người. Gói tour bao gồm xe du lịch đưa đón từ Hà Nội, vé tham quan, 1 đêm homestay đơn giản, 3 bữa chính và bảo hiểm du lịch. Lịch trình ngắn gọn, phù hợp nhóm bạn trẻ muốn tranh thủ cuối tuần để check-in thảo nguyên và trải nghiệm đời sống bản địa mà vẫn tối ưu chi phí.

Mê đắm vẻ đẹp mùa hoa tam giác mạch ở Suôi Thầu - Ảnh Nguyễn Kim

Dream Travel hướng tới nhóm khách thích trải nghiệm trọn vẹn với tour “Suôi Thầu – Bắc Hà – chợ phiên và homestay”, 3 ngày 2 đêm, giá từ 3.390.000 đồng/người. Tour bao gồm xe đời mới, hướng dẫn viên chuyên tuyến, 2 đêm homestay hoặc khách sạn 2–3 sao, ăn uống đầy đủ, tham quan thảo nguyên Suôi Thầu, bản Phùng, Hoàng Su Phì và chợ phiên Bắc Hà. Lịch trình chậm rãi, lý tưởng cho du khách săn ảnh, tìm hiểu văn hóa và thưởng ngoạn thiên nhiên.

Ở phân khúc trung bình, Vietmountain Travel tổ chức tour “Suôi Thầu – Hoa tam giác mạch – Bắc Hà”, 3 ngày 2 đêm, giá từ 3.500.000 đồng/người. Tour bao gồm xe giường nằm cao cấp, lưu trú khách sạn 2–3 sao, ghé thăm bản làng dân tộc Hà Nhì, Dao đỏ, H’Mông và chụp ảnh tại những cánh đồng hoa bạt ngàn. Đây là lựa chọn phù hợp cho du khách muốn kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan và check-in các điểm nổi bật của Hà Giang.

Sắc màu hoa tam giác mạch trong nắng thu ở thảo nguyên - Ảnh Thuy Ya

PYS Travel giới thiệu tour “Suôi Thầu – Bắc Hà – thảo nguyên hoa tam giác mạch”, 3 ngày 2 đêm, giá từ 3.890.000 đồng/người. Tour trọn gói, phù hợp gia đình có trẻ em và nhóm bạn trẻ yêu thích săn ảnh, khám phá thiên nhiên, bao gồm xe đời mới từ Hà Nội, hướng dẫn viên địa phương, lưu trú homestay hoặc khách sạn chuẩn, ăn uống đầy đủ, vé tham quan thảo nguyên, bản làng dân tộc và chợ phiên Bắc Hà.

Chị Tố Quyên chia sẻ: “Suôi Thầu khiến tôi bất ngờ với khung cảnh như một bức tranh nhiều màu sắc. Hoa tam giác mạch tím rực trải dài giữa những thung lũng xanh mướt, xen lẫn các nương ngô, ruộng lúa, tạo nên không gian vừa hùng vĩ vừa bình yên. Mỗi bước chân đều mở ra một góc nhìn mới, khiến tôi chỉ muốn dừng lại để ngắm nhìn và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây”.

Vẻ đẹp nên thơ của Suôi Thầu - Ảnh Đoàn Sang

Travel blogger Tuấn Kiệt (Lang Thang Tây Bắc) cho biết: “Suôi Thầu luôn là điểm đến khiến tôi háo hức mỗi khi mùa hoa tam giác mạch về. Tôi đã thử nhiều cách trải nghiệm, từ đi tour có hướng dẫn viên đến tự túc khám phá bằng xe máy và nhận ra mỗi cách đều có thú vị riêng.

Nếu muốn thong thả ngắm cảnh, săn bình minh hay hoàng hôn, đồng thời hiểu hơn nhịp sống của người dân bản địa, thì đi tour với hướng dẫn viên am hiểu địa hình là lựa chọn tối ưu. Tour còn giúp tôi đến được những điểm check-in ít người biết, mà nếu tự đi sẽ khó tìm. Thảo nguyên rộng lớn, ruộng hoa tím hồng xen nương ngô xanh mướt, tất cả tạo nên một khung cảnh sống động, yên bình đến mức khiến bất cứ ai đến cũng phải dừng lại ngắm nhìn”.

Chọn tour uy tín, tránh “tiền mất, trải nghiệm hụt”

Trao đổi với PV Khoa học & Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, travel blogger Tuấn Kiệt nhận định, mỗi công ty lữ hành đều có thế mạnh riêng. Các công ty như Sapa Tourist, Dream Travel, Vietmountain Travel hay PYS Travel… nổi bật với dịch vụ chỉn chu, đội ngũ hướng dẫn viên chuyên tuyến, hỗ trợ khách tận tâm.

“Các tour của Sapa Tourist hay Dream Travel hướng tới giới trẻ thích săn ảnh, trải nghiệm homestay bản địa và check-in thảo nguyên vào cuối tuần. Trong khi đó, Vietmountain Travel và PYS Travel phù hợp với nhóm khách trung cấp, gia đình nhỏ hoặc người muốn kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá bản làng và chợ phiên Bắc Hà. Giá tour dao động từ 2,9 đến dưới 4 triệu đồng/người, bao gồm xe đưa đón, lưu trú và ăn uống trọn gói”, Tuấn Kiệt chia sẻ.

Khung cảnh kỳ vĩ, thơ mộng của thảo nguyên hoa Suôi Thầu vào thu - Ảnh Đoàn Sang

Theo travel blogger Tuấn Kiệt, để chuyến đi Suôi Thầu trọn vẹn, du khách nên chuẩn bị kỹ từ khâu chọn tour đến trải nghiệm thực tế. Nên ưu tiên những công ty có lịch trình chi tiết, thời gian lưu lại từng điểm rõ ràng, tránh tour chạy quá nhanh, cắt bớt các điểm check-in đẹp. Thảo nguyên Suôi Thầu đẹp nhất vào sáng sớm và chiều tối, khi bình minh, hoàng hôn chiếu sáng thảm hoa tam giác mạch.

Du khách cần đọc kỹ các điều khoản trước khi đặt cọc, vì một số tour chưa bao gồm vé tham quan, tiền tip hoặc phụ thu khi thời tiết thay đổi.

“Đừng ham giá rẻ mà bỏ qua uy tín công ty. Hãy chọn đơn vị có hình ảnh, video thực tế, phản hồi tích cực từ khách, tổng đài tư vấn, trụ sở chính thức và cam kết hỗ trợ khi có sự cố, hủy tour hay thay đổi lịch trình”, anh Kiệt lưu ý.