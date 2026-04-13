Bí ẩn cảm giác “đè tai” khi dùng tai nghe ANC

Số hóa - Xe

Nhiều người khó chịu khi dùng tai nghe chống ồn ANC với cảm giác “đè tai”, nhưng nguyên nhân không nằm ở tai mà đến từ cách não bộ xử lý âm thanh.

Thiên Trang (TH)
Tai nghe chống ồn, đặc biệt là công nghệ ANC, đang trở thành lựa chọn phổ biến giúp người dùng tập trung làm việc hoặc thư giãn trong môi trường nhiều tiếng ồn.
Tuy nhiên, không ít người gặp phải cảm giác “đè tai” hoặc áp lực khó chịu khi sử dụng, tương tự như khi đi máy bay hoặc lặn sâu dưới nước.
Hiện tượng này thường khiến người dùng lo lắng về sức khỏe tai, nhưng thực tế nguyên nhân không đến từ tai mà lại liên quan trực tiếp đến cách não bộ xử lý âm thanh.
Cụ thể, tai nghe chống ồn chủ động ANC hoạt động bằng cách sử dụng micro để ghi nhận tiếng ồn xung quanh, sau đó tạo ra sóng âm ngược pha để triệt tiêu âm thanh.
Khi môi trường xung quanh đột ngột trở nên “quá yên tĩnh”, não bộ chưa kịp thích nghi và có thể diễn giải trạng thái này như một dạng áp lực, tạo ra cảm giác khó chịu.
Ngoài ra, những mẫu tai nghe có công nghệ ANC quá mạnh hoặc thiết kế không phù hợp cũng có thể làm tăng cảm giác “đè tai” ở một số người nhạy cảm.
Để giảm thiểu tình trạng này, người dùng nên chọn tai nghe vừa vặn, điều chỉnh mức độ chống ồn phù hợp hoặc tạm tắt ANC khi cảm thấy mệt mỏi.
Trong tương lai, các công nghệ mới như Conditional DiffWave đang được nghiên cứu để giảm hiệu ứng áp lực này, hứa hẹn mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dùng tai nghe chống ồn.
